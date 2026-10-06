マンチェスター・ユナイテッドでクリスティアーノ・ロナウドとチームメートだったリオ・ファーディナンドが、ポルトガル代表の合宿を指揮官との口論の末に離れたポルトガルのスターを巡る件について語った。「ジョルジェ・ジェズスは謝罪を求められるはずだ。そうでなければ解任される。 表に出てきて『OK、この状況の判断を誤っていた』と言うべきだ。その後、CR7と話をして、自分が何を望んでいるのかをはっきり伝えなければならない」