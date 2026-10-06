マンチェスター・ユナイテッドでクリスティアーノ・ロナウドとチームメートだったリオ・ファーディナンドが、ポルトガル代表の合宿を指揮官との口論の末に離れたポルトガルのスターを巡る件について語った。「ジョルジェ・ジェズスは謝罪を求められるはずだ。そうでなければ解任される。 表に出てきて『OK、この状況の判断を誤っていた』と言うべきだ。その後、CR7と話をして、自分が何を望んでいるのかをはっきり伝えなければならない」
Getty Images / Calciomercato
翻訳者：
リオ・ファーディナンド「クリスティアーノ・ロナウドの件では、ジョルジェ・ジェズスは謝罪しなければならない。さもなければ解任されるだろう」
合意を順守せよ
「ポルトガル代表におけるロナウドの将来？ まだ十分に力を発揮できると思う。代表監督と話し合い、自分の役割や、どう起用され得るのかを決めなければならない。そのうえで、交わされた合意を尊重することが重要だ。 こうした監督はチームをマネジメントするために報酬を受け取っているが、人をマネジメントするためにも報酬を受け取っている」
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