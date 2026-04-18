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リオ・ファーディナンドは、トッテナムが降格した場合、マンチェスター・ユナイテッドが獲得を検討する同クラブの選手2名を挙げた。
トッテナムの降格の悪夢
ロベルト・デ・ゼルビが監督に就任しチーム再建を図ったが、サンダーランドとの初陣に敗れ、プレミアリーグ残り6試合でいまだ降格圏脱出を果たせていない。 降格が迫る中、主力流出の噂も絶えない。残留失敗の場合、複数選手が国内・欧州のライバルクラブから格安オファーを受ける見込みだ。
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フェルディナンドの移籍アドバイス
『Rio Ferdinand Presents』に登場した元イングランド代表キャプテンは、現在トッテナム・ホットスパーでプレーする選手の中で、誰をオールド・トラッフォードに呼びたいかと問われた。クラブの不調を理由に即答は避けたが、最終的にマンチェスター・ユナイテッドが検討すべき選手として2人の名を挙げた。フェルディナンドはこう語った。「今のところいない。今の彼らのプレーを見ると、獲得したい選手はいない。 [ミッキー]・ファン・デ・ヴェンなら、もしかして。ファン・デ・ヴェンとジェド・スペンス、実はね。ジェド・スペンスだ。」
サハ、ファン・デ・ヴェンの移籍を支持
フェルディナンドだけでなく、元ユナイテッドのスターの中にはオランダ代表DFの獲得を提案する者もいる。ルイ・サハもその一人だ。彼は速く、守備でも選択肢が多いが、このセンターバックを加えればユナイテッドはさらに優勝に近いチームになると語った。 サハは「攻撃陣やウイングには選手がいるし、守備の選択肢も多い。だが、ファン・デ・ヴェンが獲得可能なら、彼は刺激的な補強となる。彼はユナイテッドを次のレベルへ引き上げられる選手だ」と説明した。
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スパーズは生き残る道を見つけなければならない
ユナイテッドが提言を採用するかは不明だが、トッテナムの残留争いが移籍市場を左右するのは確実だ。スパーズは残りの試合を乗り切る策を見つけなければ、主力選手を「ビッグ6」のライバルに奪われるリスクがある。