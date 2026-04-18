リオ・ファーディナンドは、トッテナムが降格した場合、マンチェスター・ユナイテッドが獲得を検討する同クラブの選手2名を挙げた。

フェルディナンドだけでなく、元ユナイテッドのスターの中にはオランダ代表DFの獲得を提案する者もいる。ルイ・サハもその一人だ。彼は速く、守備でも選択肢が多いが、このセンターバックを加えればユナイテッドはさらに優勝に近いチームになると語った。 サハは「攻撃陣やウイングには選手がいるし、守備の選択肢も多い。だが、ファン・デ・ヴェンが獲得可能なら、彼は刺激的な補強となる。彼はユナイテッドを次のレベルへ引き上げられる選手だ」と説明した。