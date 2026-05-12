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Senne Lammens Manchester United 2025-26Getty
Adhe Makayasa

翻訳者：

リオ・ファーディナンドは、セネ・ランメンスがチームに落ち着きをもたらしたとして、今後10年間マンチェスター・ユナイテッドの正GKになると語った。

センヌ・ラメンス
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
R. Ferdinand

リオ・ファーディナンドは、マンチェスター・ユナイテッド加入以来チームを改革してきたセンネ・ランメンスを称賛し、この若きGKが今後10年間正ゴールキーパーの座を守るだろうと予測した。元レッドデビルズのDFは、デビューシーズンに守備ラインに落ち着きと成熟をもたらした点を特に強調した。

  • 落ち着いたデビューシーズン

    ラメンスは昨夏移籍市場最終日にアントワープから加入し、オールド・トラッフォードで急成長を遂げている。 10月初めにスタメンに定着し、公式戦31試合に出場。先日のサンダーランド戦（0-0）ではノア・サディキとブライアン・ブロッビーの決定機を連続で止め、最終ラインの要として存在感を示した。

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  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    フェルディナンドが活躍を称賛

    自身のポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』で、元マンチェスター・ユナイテッドの主将リオ・ファーディナンドは、若きGKの精神的な強さと安定感を絶賛した。 「彼がもたらした落ち着き、数多くのセーブ、チームへの貢献は数字では測れない。 彼は素晴らしい活躍を見せており、しかも若い。それが私が彼を気に入っている点だ。彼は若く、これからも経験を積み重ね、さらに上達していくはずだ。」

  • ゴールの未来

    今シーズンすでに7試合で無失点を達成し、75回のセーブを記録したラメンスは、2030年6月までの契約延長が正しい選択だったことを示している。フェルディナンドは、このGKの冷静さが長期的に最大の強みだと語る。

    彼は「彼のプレーが良くても悪くても関係ない。常に冷静で動揺しない」と続けた。 今後10年間マンチェスター・ユナイテッドでプレーし、正GKになるだろう。今シーズンのパフォーマンスが示すように、チームに確固たる基盤をもたらす選手だ」

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    首位を固める

    来季チャンピオンズリーグ出場権を確保したユナイテッドは、日曜にホームでノッティンガム・フォレスト、1週間後にブライトン戦で今季を締める。 ラメンスにとっては試練の連続となるだろう。ユナイテッドは彼がプレミアリーグ30試合で37失点を許した守備を改善したいと考えているからだ。これらの最終戦は、欧州のエリート大会への復帰を控える中、彼がクラブの長期的な正GKとして立場を確固たるものにする絶好の機会となる。

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