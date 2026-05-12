リオ・ファーディナンドは、セネ・ランメンスがチームに落ち着きをもたらしたとして、今後10年間マンチェスター・ユナイテッドの正GKになると語った。

今シーズンすでに7試合で無失点を達成し、75回のセーブを記録したラメンスは、2030年6月までの契約延長が正しい選択だったことを示している。フェルディナンドは、このGKの冷静さが長期的に最大の強みだと語る。

彼は「彼のプレーが良くても悪くても関係ない。常に冷静で動揺しない」と続けた。 今後10年間マンチェスター・ユナイテッドでプレーし、正GKになるだろう。今シーズンのパフォーマンスが示すように、チームに確固たる基盤をもたらす選手だ」