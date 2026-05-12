Getty
翻訳者：
リオ・ファーディナンドは、セネ・ランメンスがチームに落ち着きをもたらしたとして、今後10年間マンチェスター・ユナイテッドの正GKになると語った。
落ち着いたデビューシーズン
ラメンスは昨夏移籍市場最終日にアントワープから加入し、オールド・トラッフォードで急成長を遂げている。 10月初めにスタメンに定着し、公式戦31試合に出場。先日のサンダーランド戦（0-0）ではノア・サディキとブライアン・ブロッビーの決定機を連続で止め、最終ラインの要として存在感を示した。
- Getty Images Sport
フェルディナンドが活躍を称賛
自身のポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』で、元マンチェスター・ユナイテッドの主将リオ・ファーディナンドは、若きGKの精神的な強さと安定感を絶賛した。 「彼がもたらした落ち着き、数多くのセーブ、チームへの貢献は数字では測れない。 彼は素晴らしい活躍を見せており、しかも若い。それが私が彼を気に入っている点だ。彼は若く、これからも経験を積み重ね、さらに上達していくはずだ。」
ゴールの未来
今シーズンすでに7試合で無失点を達成し、75回のセーブを記録したラメンスは、2030年6月までの契約延長が正しい選択だったことを示している。フェルディナンドは、このGKの冷静さが長期的に最大の強みだと語る。
彼は「彼のプレーが良くても悪くても関係ない。常に冷静で動揺しない」と続けた。 今後10年間マンチェスター・ユナイテッドでプレーし、正GKになるだろう。今シーズンのパフォーマンスが示すように、チームに確固たる基盤をもたらす選手だ」
- Getty Images Sport
首位を固める
来季チャンピオンズリーグ出場権を確保したユナイテッドは、日曜にホームでノッティンガム・フォレスト、1週間後にブライトン戦で今季を締める。 ラメンスにとっては試練の連続となるだろう。ユナイテッドは彼がプレミアリーグ30試合で37失点を許した守備を改善したいと考えているからだ。これらの最終戦は、欧州のエリート大会への復帰を控える中、彼がクラブの長期的な正GKとして立場を確固たるものにする絶好の機会となる。