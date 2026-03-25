AFP
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リオ・ファーディナンドは、ウェイン・ルーニーによる「トッププレイヤーではない」という評価に異を唱え、「ネイマールにはクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシにはできなかったことができる」と主張している。
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドたちの激突
ルーニーが、ネイマールはサッカー界で最も安定した実績を持つ選手たちが占める「トップクラス」の域に達していないという物議を醸す評価を下したことで、サッカー界は二分された。 この発言は、バルセロナやパリ・サンジェルマンでのネイマールの活躍を巡る激しい議論を巻き起こし、フェルディナンドから強い反論を引き出した。元ディフェンダーであるフェルディナンドは、ルーニーへの敬意は持ちつつも、ネイマールがヨーロッパでの全盛期にピッチにもたらした、一代に一人現れるかどうかの類まれな才能を強調せざるを得なかった。
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偉大な名作と肩を並べる
自身のポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』の最新エピソードで、47歳のフェルディナンドは、ネイマールのボールさばきにおける超人的とも言える能力が、かつてはメッシやロナウドを含む同時代の他の選手たちとは一線を画していたと語った。 「ウェイン対ネイマールという議論ではなかったと思う。そういう話ではなかった」とファーディナンドは語った。「僕はウェインの最大のファンの一人だし、彼が成し遂げたことや、他の偉大な選手たちと比べた時の功績について話す時は、誰よりも大声で彼を称賛するよ。
「だが、ネイマールには、世界のどの選手にもできないことをやってのける力があったと言わざるを得ない。つまり、メッシやクリスティアーノ・ロナウドを含めても、あの二人にさえできないことを彼はやってのけたんだ、そうだろう？
「彼を見て、『ああ、こいつこそが王位継承者だ』と思う瞬間があるんだ。バルサにいた頃のキャリアの特定の時期には、彼はまさにその域に達していたんだ。」
ブラジル代表からの離脱
この舌戦は、サントスにとって微妙な時期に起こった。彼は先日、3月に予定されているフランスやクロアチアとの注目度の高い親善試合に向けたカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表メンバーから外されていたからだ。ネイマールは2023年10月以来、代表戦に出場しておらず、フェルディナンドのような人物からはその才能が依然として疑いようのないものと認められているものの、彼の身体的な耐久力については懸念が高まっている。
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2026年ワールドカップの開催地争い
ネイマールにとって当面の最優先課題は、サントスで安定したパフォーマンスと万全なコンディションを証明し、2026年ワールドカップ代表入りの座を確実に確保することだ。 34歳のこのフォワードは度重なる怪我に悩まされ続けているが、アンチェロッティ監督は、彼の今後の代表招集は回復状況と最高のコンディションを取り戻せるかどうかに完全に左右されると示唆している。ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同じグループCという厳しいグループに属しており、今後数ヶ月はネイマールにとって、懐疑的な声に反論する最後のチャンスとなる。