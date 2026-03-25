リオ・ファーディナンドは、ウェイン・ルーニーによる「トッププレイヤーではない」という評価に異を唱え、「ネイマールにはクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシにはできなかったことができる」と主張している。

自身のポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』の最新エピソードで、47歳のフェルディナンドは、ネイマールのボールさばきにおける超人的とも言える能力が、かつてはメッシやロナウドを含む同時代の他の選手たちとは一線を画していたと語った。 「ウェイン対ネイマールという議論ではなかったと思う。そういう話ではなかった」とファーディナンドは語った。「僕はウェインの最大のファンの一人だし、彼が成し遂げたことや、他の偉大な選手たちと比べた時の功績について話す時は、誰よりも大声で彼を称賛するよ。

「だが、ネイマールには、世界のどの選手にもできないことをやってのける力があったと言わざるを得ない。つまり、メッシやクリスティアーノ・ロナウドを含めても、あの二人にさえできないことを彼はやってのけたんだ、そうだろう？

「彼を見て、『ああ、こいつこそが王位継承者だ』と思う瞬間があるんだ。バルサにいた頃のキャリアの特定の時期には、彼はまさにその域に達していたんだ。」