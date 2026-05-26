Goal.com
ライブ
Manchester City v Real Madrid CF: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

リオ・ファーディナンドがマンチェスター・ユナイテッドに、夏の移籍市場でバルセロナの「素晴らしい」スター獲得を促している。

マンチェスター・ユナイテッド
ロベルト・レヴァンドフスキ
プレミアリーグ
バルセロナ
R. Ferdinand

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドが古巣に呼びかけた。今夏、バルセロナのストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキをフリー移籍で獲得すべきだ、と。マイケル・キャリックが正式に監督に就き、チャンピオンズリーグへ備える中、ファーディナンドは得点力のあるベテランが攻撃陣強化を目指す「レッドデビルズ」でベンジャミン・セスコの理想的な指導者になると考える。

  • フェルディナンドがストライカー補強を訴える

    バルセロナを去る見込みのレヴァンドフスキについて、フェルディナンドはマンチェスター・ユナイテッドが今夏獲得すべきと助言した。YouTubeチャンネルで彼は、チャンピオンズリーグに復帰するキャリック監督率いるチームに37歳のレヴァンドフスキが理想的な補強だと説明した。「もう1人ストライカーを取るなら、レヴァンドフスキは良い選択肢だ。 彼を獲得すれば、豊富な経験がチームに大きな利益をもたらし、セスコも多くのことを学べる」と語った。

    • 広告
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    次世代の育成

    マンチェスター・ユナイテッドはRBライプツィヒからセスコを獲得するのに7400万ポンド（9900万ドル）を支払った。22歳のフォワードは序盤苦戦したが、キャリックの指導で復調。今季は公式戦32試合で12ゴール1アシストを記録し、うち11ゴールはプレミアリーグでのものだ。 この投資を無駄にしないため、フェルディナンドはバルセロナのスターが重要な役割を果たすと語る。「セスコが今後5年間チームの柱となるなら、謙虚なレヴァンドフスキの下で学び、彼に導かれて成長できる」

  • 中盤の再構築と給与要求

    キャリックは各ポジションの補強を狙う。それでも、実績ある世界クラスFWの獲得が今夏の最優先課題だ。高齢スターの獲得は財政負担増が見込まれるが、フェルディナンドは「年俸が高くても、戦力向上には価値がある」と主張する。 チーム強化には彼のような存在が不可欠だ。マンチェスター・ユナイテッドが誰を獲るのか、今夏は注目だ」

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    マンチェスター・ユナイテッドの今後はどうなるのか？

    マンチェスター・ユナイテッドは3位入りを超えるため、厳しいプレシーズンに備えている。キャリックと首脳陣は移籍市場に本格参入し、必要な補強を進める。チャンピオンズリーグが開幕間近な中、ファンはフェルディナンドが提言した「伝説のポーランド人ストライカー招へい」に対し、首脳陣がどう行動するか注目している。