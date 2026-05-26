マンチェスター・ユナイテッドはRBライプツィヒからセスコを獲得するのに7400万ポンド（9900万ドル）を支払った。22歳のフォワードは序盤苦戦したが、キャリックの指導で復調。今季は公式戦32試合で12ゴール1アシストを記録し、うち11ゴールはプレミアリーグでのものだ。 この投資を無駄にしないため、フェルディナンドはバルセロナのスターが重要な役割を果たすと語る。「セスコが今後5年間チームの柱となるなら、謙虚なレヴァンドフスキの下で学び、彼に導かれて成長できる」