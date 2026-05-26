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リオ・ファーディナンドがマンチェスター・ユナイテッドに、夏の移籍市場でバルセロナの「素晴らしい」スター獲得を促している。
フェルディナンドがストライカー補強を訴える
バルセロナを去る見込みのレヴァンドフスキについて、フェルディナンドはマンチェスター・ユナイテッドが今夏獲得すべきと助言した。YouTubeチャンネルで彼は、チャンピオンズリーグに復帰するキャリック監督率いるチームに37歳のレヴァンドフスキが理想的な補強だと説明した。「もう1人ストライカーを取るなら、レヴァンドフスキは良い選択肢だ。 彼を獲得すれば、豊富な経験がチームに大きな利益をもたらし、セスコも多くのことを学べる」と語った。
- AFP
次世代の育成
マンチェスター・ユナイテッドはRBライプツィヒからセスコを獲得するのに7400万ポンド（9900万ドル）を支払った。22歳のフォワードは序盤苦戦したが、キャリックの指導で復調。今季は公式戦32試合で12ゴール1アシストを記録し、うち11ゴールはプレミアリーグでのものだ。 この投資を無駄にしないため、フェルディナンドはバルセロナのスターが重要な役割を果たすと語る。「セスコが今後5年間チームの柱となるなら、謙虚なレヴァンドフスキの下で学び、彼に導かれて成長できる」
中盤の再構築と給与要求
キャリックは各ポジションの補強を狙う。それでも、実績ある世界クラスFWの獲得が今夏の最優先課題だ。高齢スターの獲得は財政負担増が見込まれるが、フェルディナンドは「年俸が高くても、戦力向上には価値がある」と主張する。 チーム強化には彼のような存在が不可欠だ。マンチェスター・ユナイテッドが誰を獲るのか、今夏は注目だ」
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドの今後はどうなるのか？
マンチェスター・ユナイテッドは3位入りを超えるため、厳しいプレシーズンに備えている。キャリックと首脳陣は移籍市場に本格参入し、必要な補強を進める。チャンピオンズリーグが開幕間近な中、ファンはフェルディナンドが提言した「伝説のポーランド人ストライカー招へい」に対し、首脳陣がどう行動するか注目している。