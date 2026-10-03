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リオネル・メッシ、感動的なアルゼンチン代表での最後の出場を前にアルゼンチンに到着
伝説的主将が早々に帰国
メッシは金曜午前、家族とともにロサリオのイスラス・マルビナス国際空港に到着し、アルゼンチン代表のユニフォームを着て臨む別れの一戦に備えた。インテル・マイアミのFWは、その後、リオネル・スカローニ監督率いるチームにエセイサのトレーニング施設で合流する前に、フネスにある自宅で休息を取った。主将はエスタディオ・モヌメンタルでのラストマッチを前に、代表のチームメートとともに1回のみトレーニングを行う予定となっている。
- Getty Images Sport
スカローニ監督が主力選手の移動手配について説明
バロンドールを8度受賞している同選手の帰国は、ボリビア戦を前に行われた試合前記者会見で指揮官が語ったコメントを受け、当初の予定より早まることになった。週末のフレンドリーマッチを前に、その大黒柱の到着スケジュールについて説明したスカローニ監督は、こう語った。「レオは今週末に来る。3日（土）の試合後に来る予定だが、もし3日に来てプレーしたいのであれば、それも可能だ。基本的にはその試合後に到着する予定で、日曜日に入ることになる」
特別ユニフォームが歴史的な引退を記念
主将は1カ月前、自身の公式インスタグラムアカウントを通じて代表引退を発表した。その直前には、夏の主要国際大会で自身最多の得点数を記録していた。この歴史的な節目を記念し、アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、特注の限定ユニフォームをデザイン。五月の太陽と月桂樹の枝をあしらった縦のモチーフを採用し、伝説の背番号10を際立たせている。
- Getty Images
モニュメンタル、感動的な最後の追悼を準備へ
10月6日に行われるベナンとの火曜の親善試合は、39歳の同選手にとって、ブエノスアイレスで満員の観衆の前に立つ代表キャリアの幕引きとなる見通しだ。完売となったこの一戦は、試合前の特別なトリビュートや送別セレモニーに対応するため、現地時間20時00分キックオフへと1時間前倒しされる。この夜の感情の高まりが落ち着けば、ベテランFWはMLSのシーズン残りを戦うためマイアミへ戻ることになる。
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