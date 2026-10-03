バロンドールを8度受賞している同選手の帰国は、ボリビア戦を前に行われた試合前記者会見で指揮官が語ったコメントを受け、当初の予定より早まることになった。週末のフレンドリーマッチを前に、その大黒柱の到着スケジュールについて説明したスカローニ監督は、こう語った。「レオは今週末に来る。3日（土）の試合後に来る予定だが、もし3日に来てプレーしたいのであれば、それも可能だ。基本的にはその試合後に到着する予定で、日曜日に入ることになる」