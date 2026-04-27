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Donny Afroni

翻訳者：

リオネル・メッシ、恩師を失うか？ レアル・マドリードがアルヴァロ・アルベロアの後任としてアルゼンチン代表監督のリオネル・スカローニと「接触」

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レアル・マドリードがアルバロ・アルベロアの後任候補としてリオネル・スカローニに接触したと報じられた。これにより、リオネル・メッシはアルゼンチン代表で長年指導を受けてきたメンターを失う可能性がある。ワールドカップ優勝経験を持つスカローニは、レアル・マドリードがアルベロアと契約を解除した場合、サンティアゴ・ベルナベウの指揮を執る候補に浮上している。

  • 新たな「ガラクティコ」監督探し

    マドリードは現在、過渡期で先行きが不透明だ。リーガ・エスパニョーラではバルセロナに11ポイント差をつけられ、今シーズンの目標もほぼ失われた。そのため、アルベロア監督へのプレッシャーが高まっている。彼の就任は一時的とみなされており、クラブ首脳は後任の名将を探している。 後任候補にはセスク・ファブレガス、ユルゲン・クロップ、フランス代表監督ディディエ・デシャンらが挙がっている。そして今回浮上した最新名は、最大のライバルクラブのレジェンドと深い縁を持つ人物で、最も興味深いとされている。

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    レアル・マドリードがスカローニに接触

    スペインのラジオ局「エル・パルティダソ・デ・コペ」によると、レアル・マドリードはスカローニ氏に正式に接触した。47歳の同氏はアルゼンチン代表をコパ・アメリカとワールドカップ制覇に導き、国際的に優れた戦術家としての評価を高めた。メッシら大物選手を統率する手腕はマドリード首脳陣の注目を集めている。 実現すれば、アルビセレステで黄金期を築いた彼にとって大きな転機となる。時期が不透明でも、マドリードにとって彼は強い意欲を示す存在だ。

  • 2026年ワールドカップ後のスカローニ監督の去就

    スカローニ監督は2026年W杯までアルゼンチンサッカー協会と契約している。欧州からの関心が高まる中でも、代表チームに集中している。3月の会見では退任の可能性について言及を避けた。 「私は目の前のことに集中している。先のことを考えすぎると集中力が落ちる」と語った。「会長とは良好な関係だ。話し合う必要があれば、いつでも話す」

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    アルベロアの先行きは不透明だ

    スカローニ監督の噂は、アルベロアの立場をさらに弱める。困難な時期に就任した元DFは、勢いに乗るバルセロナとの差を縮められていない。 リーグ戦は残り5試合。優勝争いは事実上終わり、スペインメディアはすでにレアル・マドリードのシーズン総括を始めている。スカローニら他監督の噂がさらに強まれば、アルベロアの退任は避けられない。

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