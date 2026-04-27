リオネル・メッシ、恩師を失うか？ レアル・マドリードがアルヴァロ・アルベロアの後任としてアルゼンチン代表監督のリオネル・スカローニと「接触」

マドリードは現在、過渡期で先行きが不透明だ。リーガ・エスパニョーラではバルセロナに11ポイント差をつけられ、今シーズンの目標もほぼ失われた。そのため、アルベロア監督へのプレッシャーが高まっている。彼の就任は一時的とみなされており、クラブ首脳は後任の名将を探している。 後任候補にはセスク・ファブレガス、ユルゲン・クロップ、フランス代表監督ディディエ・デシャンらが挙がっている。そして今回浮上した最新名は、最大のライバルクラブのレジェンドと深い縁を持つ人物で、最も興味深いとされている。