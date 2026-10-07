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リオネル・メッシ、「奇妙な」ワールドカップ決勝の陰謀論を一蹴 感動的な別れの中でアルゼンチン代表からの引退を認める
ベナン戦で最後の華を添える
伝説の背番号10は、自らの代名詞とも言える形で別れを告げた。71分にPKを決め、超満員のエスタディオ・モヌメンタルでベナンを3-0で下した。メッシはリオネル・スカローニ率いるアルゼンチンで2アシストも記録し、代表通算126点目をマーク。アルゼンチン代表での21年にわたる輝かしいキャリアを完璧に締めくくった。
試合終了のホイッスル後、39歳のメッシはマイクを握り、胸を打つ別れのスピーチを行った。感情があふれる中、インテル・マイアミのプレーメーカーは、アルゼンチンが直近の2026年ワールドカップ決勝でスペインに敗れたことをめぐる根強い噂に言及。低調なパフォーマンスを巡る陰謀説をきっぱりと否定し、その代わりにチームメートたちの揺るぎない献身を擁護した。
- AFP
スペイン敗戦説を封じる
ブエノスアイレスの観衆に直接語りかけたメッシは、大会の終幕を巡って広がっていた憶測を打ち消した。「一部で言われているような奇妙なことは、決勝では何も起きていない。それが真実だ」と述べた。「僕たちはすべてを出し切った。イングランド戦は、肉体的にも精神的にも信じられないほど消耗する試合だった。僕たちは本当にギリギリの状態だった。
「いつも通り戦ったが、残念ながら優勝することはできなかった。だが、チームメート全員がこのユニフォームのためにピッチですべてを出し切ったことは、疑いようがない」
そのベテランFWはその後、自身の別れが持つ個人的な意味へと話を移し、8月に68歳で亡くなった父ホルヘに言及しながら、涙をこらえて思いを語った。「いろいろな感情がある。もちろん、真っ先に思い浮かぶのは父のことだ」と切り出した。「僕に残されているのは、ありがとうと言うことだけだ。このシャツを20年間着られたことは、僕にとって本当に大きな意味があった。ここにいたいという思いを持つことも、努力することも、戦うことも、決してやめなかった」
感情のこもった別れと団結への訴え
メッシの引退は、代表チームにおける輝かしい20年の時代に決定的な終止符を打つものとなった。最後の言葉は、世界中で自国を代表して戦えたことへの計り知れない誇りを強調するものであると同時に、チーム内の結束を守る盾としての役割も果たした。
「これは自分にとって非常に難しい瞬間だ。サッカーをするために国中を旅することができたし、経験する幸運に恵まれたすべてのことに感謝している」と彼は認めた。「戻ってこないことは大きな悲しみになる。ずっと戻ってきたいと思うだろう。なぜなら、アルゼンチンでプレーすることは、君に起こり得る最も素晴らしいことだからだ」
スピーチを毅然とした調子で締めくくったメッシは、次世代を守るよう国に訴えた。「強いチームを作るには、結束したチームを作る必要がある。代表チームの失敗を望む人々がいるからだ。そして、彼らを喜ばせてはならない」
- AFP
アルゼンチン代表、メッシ後の時代へ
8月の引退表明を受け、象徴的な主将がいま代表を離れる中、アルゼンチンは現代史上最高の選手なしで一丸となって前へ進む道を切り開かなければならない。いま求められているのは、メッシが強い思いで守り続けてきた結束をチーム全体で守り抜くことだ。
メッシ本人にとって、当面の焦点は引き続きインテル・マイアミでのプレーにある。代表でのスパイクは完全に脱いだが、アルゼンチン代表に残したそのレガシーは、次の世代の才能にとってインスピレーションであると同時に、極めて高い基準として立ちはだかることになる。
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