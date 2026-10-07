ブエノスアイレスの観衆に直接語りかけたメッシは、大会の終幕を巡って広がっていた憶測を打ち消した。「一部で言われているような奇妙なことは、決勝では何も起きていない。それが真実だ」と述べた。「僕たちはすべてを出し切った。イングランド戦は、肉体的にも精神的にも信じられないほど消耗する試合だった。僕たちは本当にギリギリの状態だった。

「いつも通り戦ったが、残念ながら優勝することはできなかった。だが、チームメート全員がこのユニフォームのためにピッチですべてを出し切ったことは、疑いようがない」

そのベテランFWはその後、自身の別れが持つ個人的な意味へと話を移し、8月に68歳で亡くなった父ホルヘに言及しながら、涙をこらえて思いを語った。「いろいろな感情がある。もちろん、真っ先に思い浮かぶのは父のことだ」と切り出した。「僕に残されているのは、ありがとうと言うことだけだ。このシャツを20年間着られたことは、僕にとって本当に大きな意味があった。ここにいたいという思いを持つことも、努力することも、戦うことも、決してやめなかった」



