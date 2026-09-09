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リオネル・メッシ、事業帝国拡大へ インテル・マイアミのスターがスペインのクラブ、CDエルデンセの衝撃的買収に迫る
アルゼンチン人、買収契約で合意
メッシが、現在スペイン2部で戦うCDエルデンセの完全買収に向け、基本合意に達したと報じられている。『Marca』によると、マイアミ所属のFWはデューデリジェンスの手続き完了後、第三者を介さずにクラブ株式の100パーセントを取得する見通しだ。この取引は現在、今後数日以内にスペイン高等スポーツ評議会（CSD）による正式承認を待つだけの段階にある。
- Getty Images Sport
買収は最終承認待ちだ
アリカンテを本拠地とする同クラブは、2025年10月にパスクアル・ペレスから買収した実業家フアン・カルロス・トルヒージョ率いる国際投資グループが以前保有していた。最近では、アルゼンチン人投資家リカルド・ピニが1200万ユーロの買収案を通じて関心を示していたものの、メッシの突然の浮上によって交渉は劇的に変化し、カタルーニャ近郊に位置するエルダのクラブのオーナー就任に向かっている。
ファミリーがフットボール事業のポートフォリオを拡大
この戦略的な動きにより、メッシ家のスポーツ分野におけるポートフォリオは、今年初めのスペイン5部のUEコルネジャ買収に続いて、さらに広がることになった。アルゼンチンのスターはまた、親友ルイス・スアレスと提携してウルグアイのクラブ、デポルティボLSMを買収している。さらに、一家がサッカークラブ運営において広げつつある足跡は、兄マティアスがクラブ会長を務めるライオンズFCにも及んでいる。
- AgenciaLOF
エルデンセが監督人事の安定を求める
エルデンセは開幕4試合で勝ち点2という悲惨な結果に終わり、クラウディオ・バラガン監督と袂を分かったことで、ピッチ上の状況は依然として不安定なままだ。クラブ上層部には、迅速に後任を見つけてセグンダ・ディビシオンでの順位低下に歯止めをかけることが強く求められている。メッシが筆頭株主として間もなく加わることで、今後に向けて必要な財政基盤と戦略面での明確さがもたらされるはずだ。
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