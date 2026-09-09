エルデンセは開幕4試合で勝ち点2という悲惨な結果に終わり、クラウディオ・バラガン監督と袂を分かったことで、ピッチ上の状況は依然として不安定なままだ。クラブ上層部には、迅速に後任を見つけてセグンダ・ディビシオンでの順位低下に歯止めをかけることが強く求められている。メッシが筆頭株主として間もなく加わることで、今後に向けて必要な財政基盤と戦略面での明確さがもたらされるはずだ。