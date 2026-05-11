Getty/GOAL
翻訳者：
リオネル・メッシ、バルセロナのラ・リーガ連覇に感動の投稿
GOATは遠くから祝福する
メッシは現在、インテル・マイアミでプレーしているが、心はスポティファイ・カンプ・ノウにある。日曜日の試合終了直後、バロンドール8度の彼はインスタグラムに投稿した。「チャンピオンズ！！！ ヴィスカ・エル・バルサ！！！」
これは2連覇を達成したハンス・フリック監督率いるチームへの明確な支持表明だった。クラブ歴代最多得点記録保持者であるメッシは、2021年の退団後もバルサとの絆を示し続けており、今回の優勝を共に祝う絶好の機会となった。Instagram/leomessi
- Getty Images Sport
クラシコ勝利で優勝決定
バルセロナはホームでレアル・マドリードを2-0で下し、優勝を決めた。勝ち点1で十分だったが、3試合を残し14点差をつけての独走。前半にラッシュフォードとトーレスが得点し、王座を確定した。
この夜は勝ち点以上の歴史的意義を持った。バルサはクラシコで初めてリーグ優勝を数学的に確定し、通算対戦成績も106勝で並んだ。
個人的な悲劇の中でのフリックの胸を打つ勝利
フリックは父親の死という悲劇を抱えながらタッチラインに立ち続けた。クラブは試合前、フリックの父が前夜に亡くなったと発表。重苦しい空気の中、彼はクラシコを指揮し、ドイツへ帰国する前に2年連続のリーグ制覇を果たした。 選手たちはその献身に応え、冷静にプレー。ドイツ人指揮官はクラブ加入2年目で再びリーグ制覇を果たした。
- Getty Images Sport
バルサが圧倒的な強さを見せる中、マドリードは混乱に陥っている
バルセロナが祝賀ムードに包まれる一方、スペインの首都マドリードには危機的な空気が漂う。レアル・マドリードはカンプ・ノウで精彩を欠き、相手に脅威を与えることは一度もなかった。この敗戦は、シーズンを通して安定感を欠き、ロッカールーム内の不和にも悩まされてきた「ロス・ブランコス」の苦闘を如実に物語っている。
バルサのファンにとっては、クラブ史上最高の選手であるメッシがフロリダから祝賀に参加したことが、クラブが再び団結し、スペインサッカーの頂点に返り咲いたことを印象付けた。