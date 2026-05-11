リオネル・メッシ、バルセロナのラ・リーガ連覇に感動の投稿

メッシは現在、インテル・マイアミでプレーしているが、心はスポティファイ・カンプ・ノウにある。日曜日の試合終了直後、バロンドール8度の彼はインスタグラムに投稿した。「チャンピオンズ！！！ ヴィスカ・エル・バルサ！！！」

これは2連覇を達成したハンス・フリック監督率いるチームへの明確な支持表明だった。クラブ歴代最多得点記録保持者であるメッシは、2021年の退団後もバルサとの絆を示し続けており、今回の優勝を共に祝う絶好の機会となった。

Instagram/leomessi







