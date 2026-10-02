アルゼンチン代表キャプテンのメッシが、スペイン2部の正式にエルデンセを引き継いだ。クラブは木曜日、この買収を確認し、39歳の同選手にとってピッチ外でのビジネス展開における大きな節目となった。

アリカンテを本拠とする同チームは、これまでコロンビアの投資グループ『Grupo TH』が保有しており、同グループはコロンビアとスイスのクラブにも出資している。この合意により、エルデンセは過去1年で3度目のオーナー変更を迎えることになった。

この取引は、依然としてスペインの国家スポーツ評議会（CSD）の正式承認を条件としている。承認されれば、スペイン2部クラブにとって野心的な新時代の幕開けとなる。