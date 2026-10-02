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リオネル・メッシ、スペイン2部エルデンセの買収を完了
メッシがスペインのエルデンセを買収
アルゼンチン代表キャプテンのメッシが、スペイン2部の正式にエルデンセを引き継いだ。クラブは木曜日、この買収を確認し、39歳の同選手にとってピッチ外でのビジネス展開における大きな節目となった。
アリカンテを本拠とする同チームは、これまでコロンビアの投資グループ『Grupo TH』が保有しており、同グループはコロンビアとスイスのクラブにも出資している。この合意により、エルデンセは過去1年で3度目のオーナー変更を迎えることになった。
この取引は、依然としてスペインの国家スポーツ評議会（CSD）の正式承認を条件としている。承認されれば、スペイン2部クラブにとって野心的な新時代の幕開けとなる。
プロクラブ所有への画期的な一歩
今回の買収は特に大きな意味を持つ。エルデンセは、メッシがスペイン国内で投資した初のプロクラブだからだ。今年前半には5部のコルネジャを買収していたが、同クラブはいまもセミプロにとどまっている。
この取引を正式に確認した声明の中で、エルデンセは新たな著名オーナーに大きな期待感を示した。アルゼンチンのレジェンドがクラブの今後の発展に変革的な影響をもたらし得ると強調している。
クラブは「スポーツ史において最も重要な人物の一人が、CDエルデンセのオーナーとしてスペインのプロサッカー界に加わることは、クラブの競技面、組織面、そして社会的発展を推進することを目的とした長期プロジェクトの始まりを意味する」と述べた。
歴史と潜在的な所有権の対立を乗り越える
1921年創設のエルデンセは、その歴史の大半をスペインサッカーの上位2部以外で過ごしてきた。ホームゲームはエルダ市にある、収容人数5776人のこぢんまりとしたエスタディオ・ヌエボ・ペピコ・アマトで開催している。
クラブは2023年、1964年以来初めて2部昇格を果たしたが、2025年に降格し、この夏に2部へ復帰した。スペイン国外では、メッシはインテル・マイアミのチームメートであるルイス・スアレスとともに、ウルグアイのデポルティボLSMにも一部関与している。
エルデンセとコルネジャの両クラブの所有権が、両者の間に3部門の隔たりがあることを踏まえると、直ちに問題を引き起こす可能性は低い。しかし、コルネジャがリーグを勝ち上がった場合、スペイン王立サッカー連盟（RFEF）は、メッシの過半数所有の下で両クラブが同じディビジョンで戦うことを認めない可能性が高い。
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監督人事の空席と当面の今後の動き
ピッチ上では、エルデンセがリーグ戦で厳しいスタートを切ったことを受け、早急な立て直しを迫られている。チームは今季開幕から4試合で1勝も挙げられていない。
この不振を受け、クラウディオ・バラガン監督は今週前半に解任された。その結果、買収手続きが進む中で、クラブは現在も監督不在の状況が続いている。
買収完了に向けた次の主なステップは、CSDから正式な規制上の承認を得ることだ。一方で、クラブの新たな指揮系統は、ピッチ上で結果を安定させるためにも、新監督を早急に任命しなければならない。
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