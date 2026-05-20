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「リオネル・メッシ・ウェイ」が誕生。2026年ワールドカップの熱が高まる中、インテル・マイアミとアルゼンチン代表の“史上最高選手”メッシの名がニューヨーク近郊の通りに冠された。
バークレー・ハイツでの伝説的なトリビュート
2022年カタール・ワールドカップで母国を優勝に導いたアルゼンチンのアイコン、リオネル・メッシ。その名を米国の地名に刻む動きが進んでいる。ニュージャージー州バークレー・ハイツの住民は、この伝説的フォワードを称え、市内の道路に「レオ・メッシ・ウェイ」の名称を付けることを正式に承認した。
人口1万3000人のこの町は、シャーマン・アベニューの一部を「リオネル・メッシ通り」と命名。8度のバロンドール受賞とMLSインテル・マイアミ加入で北米サッカーに与えた影響を永く記念する。
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ニュージャージー州にワールドカップ熱が広まっている
全米がサッカー熱で沸き立つ中、2026年ワールドカップを目前に控えた地域リーダーは大会への関わり方を模索。バークレー・ハイツは、近隣のメットライフ・スタジアムで試合が開催されるこの世界的な祭典の盛り上がりを取り入れています。
この取り組みは「BH FIFAワールドカップ26タスクフォース」が主導。同世代で最も偉大な選手の名を冠した通りを命名することで、地域と大会の絆を深める狙いです。
アルビセレステ・コミュニティの中心
「レオ・メッシ・ウェイ」の看板は偶然に設置されたものではない。この看板は、アルゼンチン人ファンにとって「心の拠り所」である地元の名店「パトリア・ステーション・カフェ」のすぐ隣に戦略的に設置された。アルゼンチン人ダンサー、カロリナ・ゾカルスキが創業したこのカフェは、アルビセレステ（アルゼンチン代表）のコミュニティやサッカーファンにとって有名な集いの場だ。
この交差点に看板を設置したことで、ファンが集まり、メッシのキャリアを称えるランドマークが生まれた。すでに人気の写真スポットとなっており、メッシの影響力がピッチを超え、ニューヨーク都市圏の日常に及んでいることを示している。
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ますます大きくなるメッシの影響力
2023年夏、メッシがインター・マイアミに加入して以来、米国のサッカー界は激変した。観客動員数は更新され続け、彼の試合はスター集結のイベントへと変わった。ニュージャージー州での今回の栄誉は、米国での彼の驚くべき物語の新たな一章に過ぎない。
2026年W杯が迫る中、「レオ・メッシ・ウェイ」の取り組みは、彼が単なる訪問選手ではなく米スポーツ文化のアイコンであることを示している。マイアミをタイトルへ導くも、世界舞台で最後の輝きを目指すも、彼の名は文字通り地図に刻まれた。