2022年カタール・ワールドカップで母国を優勝に導いたアルゼンチンのアイコン、リオネル・メッシ。その名を米国の地名に刻む動きが進んでいる。ニュージャージー州バークレー・ハイツの住民は、この伝説的フォワードを称え、市内の道路に「レオ・メッシ・ウェイ」の名称を付けることを正式に承認した。

人口1万3000人のこの町は、シャーマン・アベニューの一部を「リオネル・メッシ通り」と命名。8度のバロンドール受賞とMLSインテル・マイアミ加入で北米サッカーに与えた影響を永く記念する。



