メッシは来週、名誉ある2026年アストゥリアス王女賞のスポーツ部門賞を受け取るため、スペインへ渡る。インテル・マイアミのゴンサレス監督は、メッシが10月22日にオビエドで行われる授賞式に出席し、その後、北米へ戻ることを認めた。

メッシはその2日後にチームへ合流し、ニュージャージー州ハリソンで行われるニューヨーク・レッドブルズとのMLSの試合に臨む。日程は過密で移動距離も長いが、ゴンサレス監督は主将の出場について懸念はないと強調している。

クラブ全体が、メッシが第二の故郷で開かれる式典に出席するため、シーズン中にチームを離れることを全面的に支持している。インテル・マイアミは直近の勝利を受け、2026年MLSプレーオフ進出を決めている。