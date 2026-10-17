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リオネル・メッシ、インテル・マイアミの試合わずか48時間前にスペインへの弾丸訪問を許可される
大西洋横断の渡航が決定
メッシは来週、名誉ある2026年アストゥリアス王女賞のスポーツ部門賞を受け取るため、スペインへ渡る。インテル・マイアミのゴンサレス監督は、メッシが10月22日にオビエドで行われる授賞式に出席し、その後、北米へ戻ることを認めた。
メッシはその2日後にチームへ合流し、ニュージャージー州ハリソンで行われるニューヨーク・レッドブルズとのMLSの試合に臨む。日程は過密で移動距離も長いが、ゴンサレス監督は主将の出場について懸念はないと強調している。
クラブ全体が、メッシが第二の故郷で開かれる式典に出席するため、シーズン中にチームを離れることを全面的に支持している。インテル・マイアミは直近の勝利を受け、2026年MLSプレーオフ進出を決めている。
- AFP
ゴンサレス、自身のスター選手を支持
ゴンサレスは式典の重要性を強調し、メッシが直接出席して栄誉を受けることをクラブ全体が後押ししていると語った。インテル・マイアミの指揮官は、メッシの帰還後、すぐに試合のメンバーに加えることについても全く心配していない。
「そう、彼にはこの式典がある。彼がこのような形でその栄誉を受けることを、私はうれしく思う」とゴンサレスは語った。ESPNが伝えている。「彼が出席すべきだという点でクラブ全体が一致している。彼だけでなく、家族にとっても非常に重要な賞だからだ。
「そしてもちろん、試合では彼を戦力として考えている。レオには可能性があるが、優位性があるわけではない。先日の試合後にも言ったが、私は彼に良い状態でいてほしい。彼にはこれが必要だ。彼は式典に出席し、その後、私は試合で彼を起用できる。だから、その点は全く心配していない」
メッシに歴史的な評価
アストゥリアス皇女賞は、文学、国際協力、スポーツなど、さまざまな分野での顕著な功績をたたえる賞だ。6月の発表では、財団会長のテレサ・ペラレスと審査員がアルゼンチンのスター、メッシを選出した。
メッシは、サッカー選手個人として史上初めて同賞を受賞し、歴史に名を刻んだ。この賞は、並外れた競技者としての才能に加え、ピッチ外での幅広い貢献も評価したものだ。
受賞が最初に発表された際、メッシは「これほど重要な賞をいただけること、そしてピッチ上での活動だけでなく、ピッチ外での活動も評価していただけたことを、本当に誇りに思います」と語った。「とてもうれしく、心から感謝しています」
- Getty Images Sport
焦点はアトランタへ
スペインへ向かう前に、メッシとインテル・マイアミはまず目前のリーグ戦に集中しなければならない。ポストシーズンに向けて勢いをつけたいチームは、土曜日に敵地でアトランタ・ユナイテッドと対戦する。
レギュラーシーズンが大詰めを迎えるなか、インテル・マイアミは現在、イースタン・カンファレンスの2位につけている。メッシは23ゴールでMLSの得点王争いでもトップに立ち、FCダラスのFWペタル・ムサに4ゴール差をつけている。アトランタ遠征と週半ばにオビエドで行われる式典を終えたメッシは、ニュージャージー州でチームメイトと合流し、ニューヨーク・レッドブルズとの試合に臨む。
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