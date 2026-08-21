マイアミとユニオンの激しい一戦は2-2の引き分けに終わったが、白熱した後半には緊張が高まった。すでにゴールを決めていたメッシは、ヘロンズが勝ち越しを目指す中、ボールのない場面でクイン・サリバンとの小競り合いに巻き込まれた。その後、クインの弟であるカバン・サリバンが後半アディショナルタイムに退場処分となった。ヤニック・ブライトとの別の衝突が理由だったが、アルゼンチンの象徴を巡る一件が最大の話題として残った。



