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リオネル・メッシ、インテル・マイアミのフィラデルフィア・ユニオン戦ドローでクイン・サリバンと衝突し、MLSから出場停止処分の可能性
ピッチ全体で緊張が高まる
マイアミとユニオンの激しい一戦は2-2の引き分けに終わったが、白熱した後半には緊張が高まった。すでにゴールを決めていたメッシは、ヘロンズが勝ち越しを目指す中、ボールのない場面でクイン・サリバンとの小競り合いに巻き込まれた。その後、クインの弟であるカバン・サリバンが後半アディショナルタイムに退場処分となった。ヤニック・ブライトとの別の衝突が理由だったが、アルゼンチンの象徴を巡る一件が最大の話題として残った。
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ピッチ外でも、口論を受けて厳しい目が向けられている
ユニオンが同点に追いついた後、ピッチ上の緊張は急速に高まり、両チームの選手同士の小競り合いは次第に頻発した。SNS上で拡散された映像では、メッシがクインの後頭部を開いた手でたたいた後、両者がにらみ合う様子が確認された。試合の主審はその場でマイアミのキャプテンに対して何の措置も取らず、この一件はリーグ当局による事後審査の対象となる可能性を残した。
独立した検証が行為を評価する
MLS規律委員会は現在、試合映像を精査し、バルセロナの元FWに対して事後的な処分が妥当かどうかを判断する全面的な権限を有している。ボールとは関係のない場面での乱暴な行為があったと認定されれば、メッシには罰金、または1試合の出場停止が科される可能性がある。象徴的な司令塔を欠くことになれば、イースタン・カンファレンス首位争いで継続的に上位進出を狙うハーロンズにとって大きな痛手となる。
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今後の日程は注目の試練となる
インテル・マイアミは現在、シーズン後半戦で勢いを築こうとする中、リーグの裁定を不安のうちに待つことになった。ギジェルモ・オジョス監督は、チームの象徴的存在に科される可能性のある懲戒処分を巡る雑音を遮断しつつ、選手たちの集中を保たなければならない。メッシが出場できるかどうかは戦術プランを左右することになり、インテル・マイアミはMLSの重要な連戦に向けて準備を進めている。
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