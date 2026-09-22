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リオネル・メッシ、インターナショナル引退を前にベナンとの感動的な別れの試合に向けたアルゼンチン特別ユニホームを発表
一つの時代の終わり
メッシが、国際舞台からの引退に正式に向けて準備を進めている。39歳のFWは、6度目のワールドカップで際立った活躍を見せたばかりで、10月6日にモヌメンタルで行われるベナン戦がアルゼンチン代表での最後の試合となる。
すでに代表引退を発表していたメッシだが、リオネル・スカローニ監督によって特別招集が認められた。この親善試合は、現在のFIFAウインドーの一環として、この伝説的FWにささげられる特別なトリビュートの場となる。
世界中のファンはいま、感情的な一夜に備えている。この一戦は、長年のキャリアを通じてこのスポーツを再定義してきた選手にふさわしい別れの舞台となる。
生涯のユニフォーム
この歴史的な機会を記念し、代表チームのキャプテンのために特別な記念ユニフォームが意図的にデザインされた。インテル・マイアミのスターは月曜日、熱心なサポーターにこの胸躍るニュースを伝えるため、ソーシャルメディアを更新した。メッシはインスタグラムに、この特注ユニフォームの背面を強調した動画を投稿し、試合への期待を明かした。「最後の1試合…。一生もののユニフォームだ」と、動画に添えてつづっている。
記録破りのレガシー
メッシは20年以上にわたる驚異的な期間で、母国代表として207試合に出場してきた。現在、通算125ゴール、68アシストという驚異的な数字を誇り、複数部門で代表チームの歴代記録を保持している。
国際舞台でのタイトル歴も同様に圧巻で、歴史的なものだ。2008年大会で五輪金メダルを獲得した後、2021年と2024年には母国をコパ・アメリカ連覇に導き、さらに2022年にはフィナリッシマのトロフィーも掲げた。
しかし、そのレガシーが決定的なものとなったのは、2022年のカタール・ワールドカップだった。アルゼンチンが世界の頂点に立つ中で、メッシは疑いようのない中心人物だった。そして今後予定される別れの場は、この競技の歴史でも屈指の実績を誇るキャリアの締めくくりとなる。
- AFP
最後の別れのツアー
10月6日のメインイベントを前に、アルゼンチンには多忙な国際試合ウインドーが待っている。スカローニ監督のチームは、9月30日にコルドバのマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで行われるボリビア戦で、3連戦の親善試合をスタートさせる。
その初戦に続き、チームはブエノスアイレスへ移動し、10月3日にブルキナファソを迎え撃つ。ベナンとの注目の一戦を含む、スカローニ監督の日程における最後の2試合はいずれも、象徴的なモヌメンタルで開催される。
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