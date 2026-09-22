メッシが、国際舞台からの引退に正式に向けて準備を進めている。39歳のFWは、6度目のワールドカップで際立った活躍を見せたばかりで、10月6日にモヌメンタルで行われるベナン戦がアルゼンチン代表での最後の試合となる。

すでに代表引退を発表していたメッシだが、リオネル・スカローニ監督によって特別招集が認められた。この親善試合は、現在のFIFAウインドーの一環として、この伝説的FWにささげられる特別なトリビュートの場となる。

世界中のファンはいま、感情的な一夜に備えている。この一戦は、長年のキャリアを通じてこのスポーツを再定義してきた選手にふさわしい別れの舞台となる。