Getty Images Sport
翻訳者：
リオネル・メッシ、アルゼンチン代表のチームメート、フアン・ムッソ相手に「ゴールを量産する」のが恋しくなるとジョーク ユーモラスなユニホームメッセージで語る
遊び心のある記念品が感情的な別れに印をつける
控えGKのムッソは、アルゼンチン代表での主将としての公式な別れの試合を終えたメッシからサイン入りの大切なユニフォームを披露した。手書きのメッセージには、長年にわたる代表のトレーニングでの競争関係を通じた、愛情のこもった一面がのぞいていた。アトレティコ・マドリーの守護神は、国際舞台でともに過ごした時間を記念し、そのシャツの写真を自身のSNSで共有した。
- NurPhoto
スーパースターがユニフォームに粋ないたずら書きを残す
このユーモラスなメッセージが明らかになったのは、ムッソがFWのサイン入り写真をインスタグラムに投稿した後だった。ユニフォームの前面に軽妙なメッセージを書き込んだ伝説的アタッカーは、こう記した。「フアンへ。たくさんの愛を込めて。君からゴールを量産することも、君が腹を立てるのを見ることも恋しくなるよ」
この遊び心あるメッセージに反応し、32歳のGKは投稿に短いキャプションを添えた。「永遠に感謝」
GK、国際舞台で共有した瞬間を大切にする
ムッソはアルゼンチン代表としてA代表4試合に出場しており、2021年のコパ・アメリカ制覇を成し遂げたメンバーの一員でもあった。ラシン・クラブのアカデミー出身で、アトレティコに移籍する前にはウディネーゼとアタランタでもプレーした同選手は、公式戦でメッシと2度共演している。2人が最初に同じピッチに立ったのは、2021年9月のワールドカップ予選ボリビア戦での3-0の勝利だった。その後、2026年4月のザンビアとの親善試合で5-0の勝利を収めた一戦でも再び共演した。
- Getty Images Sport
歴史的な節目が象徴的な旅路に幕を下ろす
火曜日の夜にエスタディオ・モヌメンタルで行われた別れの一戦は、ベテランFWにとって象徴的な21年間の代表キャリアに幕を下ろすものとなった。メッシはアルゼンチン代表での章を、母国代表で208試合に出場して126ゴールという驚異的な記録とともに締めくくった。満員となった8万5000人超のサポーターの前で行われたベナン戦での3-0の快勝は、まさにふさわしいフィナーレとなり、この名手はPKによる1得点と2アシストを記録した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。