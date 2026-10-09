このユーモラスなメッセージが明らかになったのは、ムッソがFWのサイン入り写真をインスタグラムに投稿した後だった。ユニフォームの前面に軽妙なメッセージを書き込んだ伝説的アタッカーは、こう記した。「フアンへ。たくさんの愛を込めて。君からゴールを量産することも、君が腹を立てるのを見ることも恋しくなるよ」

この遊び心あるメッセージに反応し、32歳のGKは投稿に短いキャプションを添えた。「永遠に感謝」