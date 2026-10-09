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ライブ
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

リオネル・メッシ、アルゼンチン代表のチームメート、フアン・ムッソ相手に「ゴールを量産する」のが恋しくなるとジョーク　ユーモラスなユニホームメッセージで語る

フアン・ムッソ
リオネル・メッシ
アルゼンチン
アルゼンチン 対 ベナン
ベナン
親善試合
インテル・マイアミ
MLS
アトレティコ・マドリー
ラ・リーガ

アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシは、代表引退試合の後、GKフアン・ムッソのユニフォームに遊び心のあるメッセージを書き込み、自身の代表キャリアの終わりを記念した。引退した主将は、ともに過ごした競争的なトレーニングを冗談交じりに振り返り、長年のチームメートにとって、ブエノスアイレスでの感情あふれる夜の忘れ難い記念品を残した。

  • 遊び心のある記念品が感情的な別れに印をつける

    控えGKのムッソは、アルゼンチン代表での主将としての公式な別れの試合を終えたメッシからサイン入りの大切なユニフォームを披露した。手書きのメッセージには、長年にわたる代表のトレーニングでの競争関係を通じた、愛情のこもった一面がのぞいていた。アトレティコ・マドリーの守護神は、国際舞台でともに過ごした時間を記念し、そのシャツの写真を自身のSNSで共有した。


  • imago-sport-1079274460.jpgNurPhoto

    スーパースターがユニフォームに粋ないたずら書きを残す

    このユーモラスなメッセージが明らかになったのは、ムッソがFWのサイン入り写真をインスタグラムに投稿した後だった。ユニフォームの前面に軽妙なメッセージを書き込んだ伝説的アタッカーは、こう記した。「フアンへ。たくさんの愛を込めて。君からゴールを量産することも、君が腹を立てるのを見ることも恋しくなるよ」

    この遊び心あるメッセージに反応し、32歳のGKは投稿に短いキャプションを添えた。「永遠に感謝」

  • GK、国際舞台で共有した瞬間を大切にする

    ムッソはアルゼンチン代表としてA代表4試合に出場しており、2021年のコパ・アメリカ制覇を成し遂げたメンバーの一員でもあった。ラシン・クラブのアカデミー出身で、アトレティコに移籍する前にはウディネーゼとアタランタでもプレーした同選手は、公式戦でメッシと2度共演している。2人が最初に同じピッチに立ったのは、2021年9月のワールドカップ予選ボリビア戦での3-0の勝利だった。その後、2026年4月のザンビアとの親善試合で5-0の勝利を収めた一戦でも再び共演した。

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  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    歴史的な節目が象徴的な旅路に幕を下ろす

    火曜日の夜にエスタディオ・モヌメンタルで行われた別れの一戦は、ベテランFWにとって象徴的な21年間の代表キャリアに幕を下ろすものとなった。メッシはアルゼンチン代表での章を、母国代表で208試合に出場して126ゴールという驚異的な記録とともに締めくくった。満員となった8万5000人超のサポーターの前で行われたベナン戦での3-0の快勝は、まさにふさわしいフィナーレとなり、この名手はPKによる1得点と2アシストを記録した。