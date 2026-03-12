リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミ、夏の移籍市場でマンチェスター・シティのスター選手の獲得に向けユヴェントスと争う態勢

ゴレツカは6月に契約満了となるバイエルンを退団することを既に表明している。ドイツ代表選手は新たな挑戦を熱望し、「海外での経験に魅力を感じる。おそらくこれが最後のチャンスだろう」と語った。この発言を受けユヴェントスは警戒態勢を強化しているが、同選手が夢の移籍先と報じられるアーセナルとの激しい争奪戦に直面している。

プレミアリーグの脅威は残るものの、ユベントスはルチアーノ・スパレッティ監督率いるプロジェクトを武器に、31歳の選手をセリエAへ誘致する構えだ。ゴレツカの現在の年俸（純額約700万ユーロ）は、他高額年俸選手の放出が実現すれば、ビアンコネリ（ユベントスの愛称）の予算範囲内である。