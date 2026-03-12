Getty Images Sport
翻訳者：
リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミ、夏の移籍市場でマンチェスター・シティのスター選手の獲得に向けユヴェントスと争う態勢
- Getty Images Sport
インター・マイアミがマンチェスター・シティのスーパースター争奪戦に参戦
インテル・マイアミだけが獲得に動いているわけではない。ガゼッタ・デロ・スポルトによれば、シルバの元所属クラブであるベンフィカが復帰を望んでいるほか、ガラタサライも状況を注視している。しかし、アメリカでメッシと並んでプレーする可能性は大きな魅力だ。シルバの現在の年俸はボーナスを除き700万～800万ユーロ。マイアミとユヴェントスはこの金額を評価しながら、この万能型MFへのオファー準備を進めている。
- (C)Getty Images
ユヴェントス、野心的な2選手同時獲得を検討中
ガゼッタ紙によれば、ユヴェントスのダミアン・コモリとマルコ・オットリーニ両ディレクターは既に接触を開始し、シルバのトリノ移籍実現可能性を模索しているという。シルバ獲得は、巨額の移籍金なしで戦力を強化できる一流のフリーエージェント選手を発掘する広範な戦略の一環だ。 シティのスター選手に加え、ユヴェントスはバイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカにも照準を定めている。両選手ともユヴェントスが求める高水準の経歴を持つが、いずれの獲得も、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得が鍵となるだろう。競争相手を打ち負かすための財政力と威信を確保するためには、それが不可欠だからだ。
ゴレツカ、バイエルン・ミュンヘン退団を示唆
ゴレツカは6月に契約満了となるバイエルンを退団することを既に表明している。ドイツ代表選手は新たな挑戦を熱望し、「海外での経験に魅力を感じる。おそらくこれが最後のチャンスだろう」と語った。この発言を受けユヴェントスは警戒態勢を強化しているが、同選手が夢の移籍先と報じられるアーセナルとの激しい争奪戦に直面している。
プレミアリーグの脅威は残るものの、ユベントスはルチアーノ・スパレッティ監督率いるプロジェクトを武器に、31歳の選手をセリエAへ誘致する構えだ。ゴレツカの現在の年俸（純額約700万ユーロ）は、他高額年俸選手の放出が実現すれば、ビアンコネリ（ユベントスの愛称）の予算範囲内である。
- Getty Images Sport
チャンピオンズリーグ出場権が鍵を握る
ユヴェントスにとって、今後のピッチ上の戦いが移籍市場での成功を左右する。UEFAから得られる6000万ユーロの賞金獲得は、シルバやゴレツカといったスター選手の給与要求を満たすために不可欠だ。クラブは現在セリエAで4位を死守しており、シーズン終盤の好成績が、これらの世界的スター選手にマイアミやロンドン、リスボンではなくトリノを選ぶよう説得する材料となることを期待している。
夏の移籍市場が近づく中、欧州の伝統的強豪とMLSの新興勢力の戦いは、シルバを巡る争いで具現化される。デビッド・ベッカム率いるインテル・マイアミの野心的なプロジェクトは、8度のバロンドール受賞者メッシを擁し、ユヴェントスの計画に対する真の脅威となっている。
広告