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リオネル・メッシ来訪時のコルカタ混乱再発回避へ、ブラジルがインドで民間警備チームを配置
専門家の警備が来訪スターを守る
カルロ・アンチェロッティ率いる注目の選手たちを歴史的な訪問の期間を通じて完全に警護するため、8人編成の民間警備チームが西ベンガル州都に早朝到着した。主将マルキーニョスを筆頭に、ヴィニシウス・ジュニオール、ガブリエウ・マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイスらを擁するスター集団は、厳格な警備態勢の下で木曜日に到着した。10月3日にソルトレイク・スタジアムで行われるホスト国との土曜日の国際親善試合を前に、大規模な安全対策が敷かれている。
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主催者が厳格な安全対策を調整する
試合関係者は、南米の専門チームがあらゆる動きにおいて国際基準を維持するため、現地の法執行機関と直接連携していることを確認した。
現地での運営体制について説明した試合運営関係者は、『The Times of India』に対し、次のように語った。「ブラジルは専門家と元軍関係者で構成される警備チームを帯同させる。彼らの仕事は、選手と代表団の安全を確保し、警備が国際基準を満たすことを保証するために現地警察と緊密に連携することだ」
過去の混乱を受け、守備的な準備を進める要因に
警戒態勢が強化されている背景には、12月にソルトレイク・スタジアムで行われたメッシの来場時に発生した観客の混乱がある。VIPの取り巻きが視界を遮ったことで激高した観客が座席を引き剥がし、この騒動がメッシの姿をかき消した。この一件を受けて講じられた厳格な予防措置について、試合関係者は「追加の警戒措置が取られている」と認めた。
その結果、アウェー側の代表団は滞在先を事実上の要塞へと変え、宿泊フロアのすべてで24時間体制の警備を敷いたほか、専用トレーニング施設の周囲には強化された外周フェンスも設けた。
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守備の決意を試す不一致の親善試合テスト
コルカタで行われるこの一戦は、先週スリー・カンティーラヴァ・スタジアムでパナマと1-1で引き分けたばかりのFIFAランキング138位の開催国にとって、極めて大きな戦術的試練となる。世界ランキング5位の国が誇る強力な攻撃力に対抗するには、90分を通して一切の妥協なき守備規律が求められる。一方、南米の強豪にとっては、オーストラリアとの親善試合が続いた後に攻撃の組み合わせを試す絶好の機会となる。
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