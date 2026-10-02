警戒態勢が強化されている背景には、12月にソルトレイク・スタジアムで行われたメッシの来場時に発生した観客の混乱がある。VIPの取り巻きが視界を遮ったことで激高した観客が座席を引き剥がし、この騒動がメッシの姿をかき消した。この一件を受けて講じられた厳格な予防措置について、試合関係者は「追加の警戒措置が取られている」と認めた。

その結果、アウェー側の代表団は滞在先を事実上の要塞へと変え、宿泊フロアのすべてで24時間体制の警備を敷いたほか、専用トレーニング施設の周囲には強化された外周フェンスも設けた。