2027年のMLS春季シーズンは初めての試みとなり、各チームがレギュラーシーズンで14試合を戦う。各クラブは同じカンファレンスの14チームと1度ずつ対戦し、ホームで7試合、アウェーで7試合を行う。その後はポストシーズンが開催され、日程は短縮されているものの、重要な意味を持つ戦いとなる。

MLSカップ・プレーオフではCONCACAFチャンピオンズカップとリーグスカップへの出場権が決まり、優勝チームはリーグ王者として歴史に名を刻むことになる。