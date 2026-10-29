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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich
翻訳者：

リオネル・メッシ擁するインテル・マイアミ、2月19日のFCシンシナティ戦で2027年MLSスプリントシーズン開幕

MLS

リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミは、2027年MLSスプリントシーズンの開幕戦でFCシンシナティを迎える。試合は2月19日（金）午後8時（米東部時間）から、マイアミのヌー・スタジアムで行われる。 全14試合のシーズンと一発勝負のプレーオフで、MLSカップ王者と2028年CONCACAFチャンピオンズカップおよびリーグスカップへの出場権が決まる。その後、リーグは夏から翌春にかけて行う日程に移行する。

  • Lionel Messi MLS CupGetty

    スプリントシーズンの形式

    2027年のMLS春季シーズンは初めての試みとなり、各チームがレギュラーシーズンで14試合を戦う。各クラブは同じカンファレンスの14チームと1度ずつ対戦し、ホームで7試合、アウェーで7試合を行う。その後はポストシーズンが開催され、日程は短縮されているものの、重要な意味を持つ戦いとなる。

    MLSカップ・プレーオフではCONCACAFチャンピオンズカップとリーグスカップへの出場権が決まり、優勝チームはリーグ王者として歴史に名を刻むことになる。

  • CF Montreal v Nashville SCGetty Images Sport

    シーズンの開幕

    リーグの春季シーズンは2月19日の週末に開幕する。開幕戦は南フロリダで行われるインテル・マイアミ対FCシンシナティで、同じ土曜と日曜にはさらに13試合が予定されている。

    開幕週には、サポーターズ・シールド覇者ナッシュビルSCとニューヨーク・シティFCの対戦に加え、ロサンゼルスで行われるサンディエゴFCとLAFCのカリフォルニア勢対決もある。

  • Son Heung-min LAFC 2026 MLSGetty

    シーズン終盤

    リーグのレギュラーシーズンは5月8日のデシジョン・デーで終了する。東地区の全試合は、西地区の全試合より3時間早くキックオフする予定だ。注目カードはニューヨーク・シティFCとニューヨーク・レッドブルズによるハドソンリバー・ダービー。日程の組み方により、プレーオフ進出枠を巡る争いが最終日までもつれ込む可能性もある。

    デシジョン・デー後のポストシーズンには、各地区の上位8チームが進出する。一発勝負のトーナメントで各地区の優勝チームを決め、両チームがメモリアルデーの週末に行われるMLSカップで対戦する。ポストシーズンの全日程は後日発表される。

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  • griezmann Getty Images

    次に何が起こるのか？

    春のシーズンに注目が移る前に、MLSは2026年シーズンを締めくくらなければならない。各チームは11月に始まるMLSプレーオフまでに、あと2試合を残している。