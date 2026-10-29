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リオネル・メッシ擁するインテル・マイアミ、2月19日のFCシンシナティ戦で2027年MLSスプリントシーズン開幕
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スプリントシーズンの形式
2027年のMLS春季シーズンは初めての試みとなり、各チームがレギュラーシーズンで14試合を戦う。各クラブは同じカンファレンスの14チームと1度ずつ対戦し、ホームで7試合、アウェーで7試合を行う。その後はポストシーズンが開催され、日程は短縮されているものの、重要な意味を持つ戦いとなる。
MLSカップ・プレーオフではCONCACAFチャンピオンズカップとリーグスカップへの出場権が決まり、優勝チームはリーグ王者として歴史に名を刻むことになる。
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シーズンの開幕
リーグの春季シーズンは2月19日の週末に開幕する。開幕戦は南フロリダで行われるインテル・マイアミ対FCシンシナティで、同じ土曜と日曜にはさらに13試合が予定されている。
開幕週には、サポーターズ・シールド覇者ナッシュビルSCとニューヨーク・シティFCの対戦に加え、ロサンゼルスで行われるサンディエゴFCとLAFCのカリフォルニア勢対決もある。
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シーズン終盤
リーグのレギュラーシーズンは5月8日のデシジョン・デーで終了する。東地区の全試合は、西地区の全試合より3時間早くキックオフする予定だ。注目カードはニューヨーク・シティFCとニューヨーク・レッドブルズによるハドソンリバー・ダービー。日程の組み方により、プレーオフ進出枠を巡る争いが最終日までもつれ込む可能性もある。
デシジョン・デー後のポストシーズンには、各地区の上位8チームが進出する。一発勝負のトーナメントで各地区の優勝チームを決め、両チームがメモリアルデーの週末に行われるMLSカップで対戦する。ポストシーズンの全日程は後日発表される。
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次に何が起こるのか？
春のシーズンに注目が移る前に、MLSは2026年シーズンを締めくくらなければならない。各チームは11月に始まるMLSプレーオフまでに、あと2試合を残している。
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