リオネル・メッシ対ラミネ・ヤマルの対戦は実現せず！UEFAからの複数の提案が拒否されたため、2026年の「フィナリッシマ」におけるアルゼンチン対スペイン戦が中止となった

2026年の「フィナリッシマ」開催が頓挫した決定的な要因は、日程の調整難と、スペイン側が到底受け入れられないようなアルゼンチンサッカー協会（AFA）からの具体的な日程要件にあった。アルゼンチン側は次回のワールドカップ終了後に試合を延期することを提案したが、欧州での試合日程が過密であるため、それは不可能だった。一方、3月下旬の特定の日程をアルゼンチン側が固執したことが、厳しい国際試合期間のスケジュール調整に追われていたUEFA当局者にとって、決定的な打撃となった。

「アルゼンチンはワールドカップ終了後に試合を行うという対案を提示したが、スペイン側に空いている日程がなかったため、その選択肢は除外せざるを得なかった。最終的に、当初合意されていた3月27日の開催という計画に反し、アルゼンチンは3月31日しか試合を行えないと宣言したが、この日程は実現不可能であることが判明した。 その結果、UEFAとしては遺憾ながら、今回の『フィナリッシマ』は中止となった。」アルゼンチンは2022年、ウェンブリーでイタリアを破り、現代版初開催の大会で優勝を果たしたが、2026年に王座を守る機会は得られなくなった。