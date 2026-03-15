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リオネル・メッシ対ラミネ・ヤマルの対戦は実現せず！UEFAからの複数の提案が拒否されたため、2026年の「フィナリッシマ」におけるアルゼンチン対スペイン戦が中止となった
中東の混乱により会場探しを余儀なくされる
スペイン対アルゼンチンの「フィナリッシマ」は、当初3月27日にカタールで開催される予定だった。しかし、地政学的な問題により中東での開催が不可能となり、この名門対決の新たな開催地が急遽探されることになった。 「UEFAとカタールの主催当局との間で綿密な協議を重ねた結果、本日、同地域の現在の政治情勢により、UEFA EURO 2024優勝国のスペインとCONMEBOLコパ・アメリカ2024優勝国のアルゼンチンによる『フィナリッシマ』を、当初予定されていた3月27日にカタールで開催することはできないことが発表された」と声明で明らかにされた。
UEFAはこの事態に対し強い不満を表明し、世界的なスペクタクルとなる機会を逃したことを指摘した。さらに次のように付け加えた。「状況とタイミングの不運により、両チームがカタールでこの名誉あるタイトルを争う機会を奪われたことは、UEFAおよび主催者にとって大きな失望の種である。カタールは、最先端の施設を備えた世界クラスの国際イベントを開催する能力を幾度となく実証してきた国である。」
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レアル・マドリードとベルナベウはこれを拒否した
カタールが除外されると、UEFAは直ちに代替会場としてマドリードのベルナベウを提案した。この計画では、この象徴的なスタジアムで当初の予定通り3月27日に一発勝負の試合が行われ、世界最高水準の環境が確保されるはずだった。欧州王者をスペインで迎え、チケットをファン向けに50対50で割り当てるという理にかなった提案であったにもかかわらず、アルゼンチンサッカー協会（AFA）はこれをきっぱりと拒否した。
欧州での中立地開催案の拒否は、交渉の過程で繰り返し浮上するテーマとなった。UEFAは次のように述べている。「最初の選択肢は、当初の予定通り3月27日にマドリードのサンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムで試合を行い、スタジアム内のサポーターを50対50で割り当てるというものだった。これは、このような権威あるイベントにふさわしい世界最高水準の環境を提供できたはずだが、アルゼンチン側が拒否した。」
2試合制はアルゼンチンを納得させられなかった
共通の合意点を見出すための最後の試みとして、UEFAは前例のない2試合制の形式を提案した。これにより、両国がそれぞれホームゲームを開催できるようになり、第1戦をマドリードで、第2戦をブエノスアイレスで、2028年のユーロとコパ・アメリカ開催前に実施する予定だった。この妥協案は、ホームアドバンテージのバランスを取りつつ、現代の競技日程の中でこの試合を維持することを目指したものだったが、南米王者は動じなかった。
「2つ目の案は、フィナリッシマを2試合制で行うというものだった。第1戦を3月27日にサンティアゴ・ベルナベウで、第2戦をUEFA EUROおよびコパ・アメリカ2028開催前の国際試合期間中にブエノスアイレスで開催し、マドリードでの試合についてもサポーターの割り当てを50対50とする案であった。この案もまた拒否された」とUEFAの声明には記されている。 合意に至らなかったことで、メッシやヤマルら現世代の選手たちがこのトロフィーを懸けて対決するという展望は、事実上消滅した。
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行き詰まりにより、すべてが中止となった
2026年の「フィナリッシマ」開催が頓挫した決定的な要因は、日程の調整難と、スペイン側が到底受け入れられないようなアルゼンチンサッカー協会（AFA）からの具体的な日程要件にあった。アルゼンチン側は次回のワールドカップ終了後に試合を延期することを提案したが、欧州での試合日程が過密であるため、それは不可能だった。一方、3月下旬の特定の日程をアルゼンチン側が固執したことが、厳しい国際試合期間のスケジュール調整に追われていたUEFA当局者にとって、決定的な打撃となった。
「アルゼンチンはワールドカップ終了後に試合を行うという対案を提示したが、スペイン側に空いている日程がなかったため、その選択肢は除外せざるを得なかった。最終的に、当初合意されていた3月27日の開催という計画に反し、アルゼンチンは3月31日しか試合を行えないと宣言したが、この日程は実現不可能であることが判明した。 その結果、UEFAとしては遺憾ながら、今回の『フィナリッシマ』は中止となった。」アルゼンチンは2022年、ウェンブリーでイタリアを破り、現代版初開催の大会で優勝を果たしたが、2026年に王座を守る機会は得られなくなった。
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