当然のことながら、週末のイングランド中はこの歴史に名を残す1つのゴールについて語り尽くした。しかし、アーセナルのレジェンドであるフレディ・リュングベリは、その数分前に起きた出来事にも言及した。それは、長らく叶わなかった夢の実現に決定的な影響を与えた可能性があり、もちろんマックス・ダウマンという名前と密接に結びついている。
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「リオネル・メッシ以外で、あのように相手選手を置き去りにする選手は見たことがない」：16歳の若者がアーセナルに夢を抱かせる
「あのクロスで、彼らはその瞬間にプレミアリーグ優勝を決めたんだと思う」と、リュングベリはViaplayのインタビューで、89分に行われたダウマンのプレーについて語った。右サイドの中盤で、アーセナルの16歳の若き逸材はエバートンから十分なスペースを与えられ、ボールをどう扱うか考えるための十分な時間を得ていた。
「まだ若いのになぜあのようなクロスを打つ勇気があるのか。多くの若手選手なら、単に横にパスを出して責任を他人に押し付けていたはずだ」とリュングベリは続けた。ダウマンは中央でフリーになっていたデクラン・ライスに横パスを出すのではなく、強力な左足で鋭い回転と勢いをつけてボールをファーポストへ蹴り込んだ。 そこへエバートンのGKジョーダン・ピックフォードはボールに届かず、ピエロ・ヒンカピエに当たったボールはアーセナルのセンターフォワード、ヴィクトル・ギョケレスの足元に転がり込んだ。彼は1メートルの距離から、空いたゴールへボールを流し込み、ロンドン勢が1-0とリードする決勝点を挙げた。
無得点の引き分けに終わるかと思われた試合において、これは決定的な一撃となった。1998年から2007年まで北ロンドンで活躍したリュングベリは、「もしアーセナルが引き分けに終わっていたら、マンチェスター・シティはおそらくウェストハム・ユナイテッドに勝っていただろう」と指摘した。 現実には、アーセナルが勝ち点3を獲得し、その土曜日の夜遅くに行われたウェストハム対シティ戦は1-1の引き分けに終わった。
したがって、今週末はイングランドの優勝争いにおいて、実際に決定的なものだった可能性がある。たとえシティが残りの延期試合に勝利したとしても、シーズン終了まで残り7節となった時点で、首位アーセナルと2位のシティとの勝ち点差は6ポイントとなる。もしアーセナルがエバートンと引き分け、シティがウェストハムに勝利していたならば、この勝ち点差はわずか2ポイントに縮まっていたかもしれない。
- AFP
マックス・ダウマンがプレミアリーグ史上最年少の得点者となった
土曜日の試合で、0対0のスコアのまま、アーセナルのミケル・アルテタ監督が試合終了前の15分間に最年少選手を投入するという決断を下したのは、まさに正解だった。そして、ダウマンがアディショナルタイムに歴史的な活躍を見せたことは、まさにボーナスと言える。しかも、そのプレーは非常に印象的だった。
エバートンのGKピックフォードは同点ゴールを狙い、相手のコーナーキックの際に前線に上がっていた。しかしアーセナルはこれをクリアし、自陣ゴールから25メートル地点で、ダウマンは巧みなファーストタッチでヴィタリー・ミコレンコをかわした。 センターライン手前で、彼の前に立ちはだかったのはキールナン・デュースベリー＝ホールだけだったが、彼もあっさりと抜き去った。もはや抵抗する者はおらず、この10代の若者は無人のゴールに向かって走り込み、ボールをゴールラインを越えさせ、スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ。
16歳73日という年齢で、ダウマンはプレミアリーグ史上最年少の得点者となった。 これまでの記録保持者だったジェームズ・ヴォーンは、2005年にプレミアリーグで初ゴールを決めた際、ダウマンより200日近く年上だった。さらに言えば、ウェイン・ルーニー（16歳360日）、セスク・ファブレガス（17歳113日）、マイケル・オーウェン（17歳143日）といったレジェンドたちよりもはるかに若い記録である。
マックス・ダウマンは驚くべき成熟度を見せつけ、「人生でこんなのは見たことがない」
ダウマンの記録をさらに印象的なものにしているのは、アルテタ監督がこの若手に起用を与えている理由が、将来「彼を発掘したのは自分だ」と自慢したいからではないという点だ。また、試合の行方がほぼ決まっているような場面で、たまに彼を投入したいからでもない。そうではない。 アルテタは、ダウマンが極めて若く（大晦日にようやく16歳になったばかりだ！）にもかかわらず、すでに最高レベルで試合を左右する選手になり得ると確信している。エバートン戦では、この超新星がそのことを印象的に証明した。
「アルテタにとって、ダウマンが16歳であろうと66歳であろうと、全く関係がない。彼は試合に勝つために彼を投入したのだ」と、元イングランド代表GKのジョー・ハートはBBCスポーツのテレビ解説者として強調し、こう予言した。「イングランドには、本当に特別な選手が一人いる。」
ダウマンは早くから話題をさらっていた。昨夏、アルテタ監督は当時わずか15歳だった彼をトップチームに昇格させた。そして、名門クラブとの親善試合で、ダウマンは単に互角に戦える以上の実力があることを示した。 「彼がピッチで示したプレーは、この年齢の少年としては尋常ではない」と、7月のニューカッスル・ユナイテッドとのプレシーズンマッチ後にアルテタ監督は絶賛した。また、イングランド代表の伝説的ディフェンダー、リオ・ファーディナンドも「彼はイングランドで最高の15歳だ。おそらく世界中でさえも」と称賛した。
ダウマンは、驚異的な左足の技術と卓越したドリブルに加え、その年齢にしては驚くほど優れたフィジカルも兼ね備えている。そのため、アルテタ監督はこの天才的な若者に信頼を寄せることに何の躊躇もない。12月中旬から2月末にかけて足首の怪我で2ヶ月半の離脱を余儀なくされたが、そのことが彼の成長に悪影響を与えることはなかった。
とはいえ、アルテタ監督は、おそらくイングランド最大の逸材である彼女を慎重に育て上げることに細心の注意を払っている。今シーズン、ダウマンはトップチームでこれまでに7試合に出場しており、8月のリーズ・ユナイテッド戦（5-0）でのプレミアリーグデビュー戦では、途中出場のチャンスを掴むと、美しい動きで巧みにPKを勝ち取った。 「トレーニングでは毎日彼からそれを見ている」と、アルテタ監督は試合後にBBCスポーツの取材に対し、ダウマンの好調なリーグ戦デビューにさほど驚いた様子を見せなかった。
また、このスペイン人監督は、攻撃的ミッドフィールダーであるダウマンのさらなる成長のために、アーセナルがどれほど真剣に検討を重ねているかについても説明した。 「我々は、彼が特定の状況にどう反応するかを観察してきた」とアルテタは明かした。プレシーズンでの活躍にもかかわらず、ダウマンは例えばプレミアリーグ開幕戦のマンチェスター・ユナイテッド戦では、意図的にメンバーから外されていた。その後に彼が落ち込むか、それとも動じずにやり続けるかを確認するためだ。結果は明らかに後者だった。
いずれにせよ、アルテタ監督は「彼の家族に心からの賛辞を送りたい。彼らは、他ではほとんど見られないほどの成熟度、安定感、そして貪欲さを兼ね備えた少年を育て上げた」と語った。当時わずか15歳だったダウマンについて、アルテタ監督は「すでに自分が結果を出せるという確信を持っている。そんなことは人生で見たことがない」と称賛した。
- (C)Getty Images
メッシとの比較：チェルシーのレジェンドもマックス・ダウマンに感嘆
アルテタ監督は、これまでこのイングランドU-19代表選手を、FAカップとリーグカップでそれぞれ1試合ずつしか起用していなかった。それ以外では、ダウマンの自由奔放なプレーが試合終盤に活力をもたらすことを期待しており、エバートン戦ではそれが大成功を収めた。
「出て行って、自分のプレーをして、この試合を勝ち取ってくれ」と、アルテタはダウマンに交代出場前にそう伝えたと明かした。「シーズンの中で、何か特別なことが起きなければならない瞬間がこれだ、と彼に言った。彼にはその能力があることを彼は知っている。 「僕がチャンスを与えるだけで、あとは彼が結果を出せばいいんだ」。ダウマンは「試合の流れを変えた」と、アーセナルの名将はスカイ・スポーツで強調した。「彼はチームをより脅威的な存在にしてくれた。この年齢で、この舞台で、あのプレッシャーの中でそれを成し遂げるなんて、普通のことじゃない。彼にとってはごく自然なことで、ただ自分の感じるままに行動しているだけだ。そんな才能があれば、必然的に良いことが起こるものだ」。
一方、アーセナルの同都市ライバルであるチェルシーのレジェンド、ジョン・テリーも、ダウマンへの称賛に加わった。かつての世界クラスのディフェンダーであり、現在はブルーズのユースコーチを務める彼は、8度のバロンドール受賞者であるリオネル・メッシとの比較さえも躊躇しなかった。 「なんて選手なんだ、まったく信じられない」とテリーはダウマンについてTikTokの動画で語り、次のように続けた。「約1年前、彼がチェルシー戦でプレーするのを見た。リオネル・メッシ以外で、あのように相手選手を置き去りにする選手は見たことがない。もちろん、これは非常に大きな比較だが、この少年はとてつもない才能の持ち主だ。彼はアーセナルとイングランドの未来において、大きな役割を果たすことになるだろう。」
近い将来、ダウマンはまずガナーズで初タイトルを獲得したいと考えている。ファンは当然ながら、特にリーグ優勝を夢見ている。それが実現すれば、2004年以来となる。エバートン戦で、その夢の実現に向けた決定的な瞬間をもたらしたかもしれない選手が生まれる5年半前のことだ。
今シーズンのアーセナルにおけるマックス・ダウマンの成績
使用例 7 出場時間 236 得点 1 アシスト 1