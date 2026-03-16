ダウマンの記録をさらに印象的なものにしているのは、アルテタ監督がこの若手に起用を与えている理由が、将来「彼を発掘したのは自分だ」と自慢したいからではないという点だ。また、試合の行方がほぼ決まっているような場面で、たまに彼を投入したいからでもない。そうではない。 アルテタは、ダウマンが極めて若く（大晦日にようやく16歳になったばかりだ！）にもかかわらず、すでに最高レベルで試合を左右する選手になり得ると確信している。エバートン戦では、この超新星がそのことを印象的に証明した。

「アルテタにとって、ダウマンが16歳であろうと66歳であろうと、全く関係がない。彼は試合に勝つために彼を投入したのだ」と、元イングランド代表GKのジョー・ハートはBBCスポーツのテレビ解説者として強調し、こう予言した。「イングランドには、本当に特別な選手が一人いる。」

ダウマンは早くから話題をさらっていた。昨夏、アルテタ監督は当時わずか15歳だった彼をトップチームに昇格させた。そして、名門クラブとの親善試合で、ダウマンは単に互角に戦える以上の実力があることを示した。 「彼がピッチで示したプレーは、この年齢の少年としては尋常ではない」と、7月のニューカッスル・ユナイテッドとのプレシーズンマッチ後にアルテタ監督は絶賛した。また、イングランド代表の伝説的ディフェンダー、リオ・ファーディナンドも「彼はイングランドで最高の15歳だ。おそらく世界中でさえも」と称賛した。

ダウマンは、驚異的な左足の技術と卓越したドリブルに加え、その年齢にしては驚くほど優れたフィジカルも兼ね備えている。そのため、アルテタ監督はこの天才的な若者に信頼を寄せることに何の躊躇もない。12月中旬から2月末にかけて足首の怪我で2ヶ月半の離脱を余儀なくされたが、そのことが彼の成長に悪影響を与えることはなかった。

とはいえ、アルテタ監督は、おそらくイングランド最大の逸材である彼女を慎重に育て上げることに細心の注意を払っている。今シーズン、ダウマンはトップチームでこれまでに7試合に出場しており、8月のリーズ・ユナイテッド戦（5-0）でのプレミアリーグデビュー戦では、途中出場のチャンスを掴むと、美しい動きで巧みにPKを勝ち取った。 「トレーニングでは毎日彼からそれを見ている」と、アルテタ監督は試合後にBBCスポーツの取材に対し、ダウマンの好調なリーグ戦デビューにさほど驚いた様子を見せなかった。

また、このスペイン人監督は、攻撃的ミッドフィールダーであるダウマンのさらなる成長のために、アーセナルがどれほど真剣に検討を重ねているかについても説明した。 「我々は、彼が特定の状況にどう反応するかを観察してきた」とアルテタは明かした。プレシーズンでの活躍にもかかわらず、ダウマンは例えばプレミアリーグ開幕戦のマンチェスター・ユナイテッド戦では、意図的にメンバーから外されていた。その後に彼が落ち込むか、それとも動じずにやり続けるかを確認するためだ。結果は明らかに後者だった。

いずれにせよ、アルテタ監督は「彼の家族に心からの賛辞を送りたい。彼らは、他ではほとんど見られないほどの成熟度、安定感、そして貪欲さを兼ね備えた少年を育て上げた」と語った。当時わずか15歳だったダウマンについて、アルテタ監督は「すでに自分が結果を出せるという確信を持っている。そんなことは人生で見たことがない」と称賛した。