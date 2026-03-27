リオネル・メッシ不在のW杯？アルゼンチン代表監督のリオネル・スカローニの発言が注目を集めている

アルゼンチン代表監督のリオネル・スカローニが記者会見でこの件について質問された際、明確な答えを出すことはできなかった。「それは彼に聞くべき質問ですね」

しかし、47歳のスカローニ監督は、「彼が参加できるよう全力を尽くす」と強調した。「サッカーというスポーツの観点から言えば、彼は参加すべきだと思う。だが、それを決めるのは私ではない。彼自身の姿勢や体調次第だ。」

スカローニ監督はさらに次のように続けた。「難しい問題だ。彼を見たいと思っているのはアルゼンチン人だけではない。誰もが彼を見たいと思っているからだ。彼は、この決断を落ち着いて下す権利を勝ち取っている。我々は急ぐ必要はない。彼がどのような決断を下そうとも、それがチームにとっても彼自身にとっても最善の結果になると確信している。」



