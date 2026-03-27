アルゼンチンは、米国、カナダ、メキシコで開催される今度のワールドカップ（6月11日～7月19日）に、前回王者の立場として臨む。しかし、スーパースターのリオネル・メッシがアルビセレステの一員としてこの大会に出場するかどうかは、依然として不透明なようだ。
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リオネル・メッシ不在のW杯？アルゼンチン代表監督のリオネル・スカローニの発言が注目を集めている
アルゼンチン代表監督のリオネル・スカローニが記者会見でこの件について質問された際、明確な答えを出すことはできなかった。「それは彼に聞くべき質問ですね」
しかし、47歳のスカローニ監督は、「彼が参加できるよう全力を尽くす」と強調した。「サッカーというスポーツの観点から言えば、彼は参加すべきだと思う。だが、それを決めるのは私ではない。彼自身の姿勢や体調次第だ。」
スカローニ監督はさらに次のように続けた。「難しい問題だ。彼を見たいと思っているのはアルゼンチン人だけではない。誰もが彼を見たいと思っているからだ。彼は、この決断を落ち着いて下す権利を勝ち取っている。我々は急ぐ必要はない。彼がどのような決断を下そうとも、それがチームにとっても彼自身にとっても最善の結果になると確信している。」
アルゼンチンはワールドカップでオーストリアとアルジェリアと対戦する
メッシは代表戦196試合出場、115得点を記録し、アルゼンチン代表の最多出場記録保持者であり、最多得点記録保持者でもある。2022年のカタールW杯では、8度のバロンドール受賞者である彼は、2014年の決勝でドイツに敗れた後、代表チームでのキャリアにおいてこれまでで最大の成功となる優勝を果たした。
6月、南米の雄はタイトル防衛に挑む。グループJではオーストリア、ヨルダン、アルジェリアと対戦する。
しかしその前に、アルゼンチンはモーリタニア（3月28日）とザンビア（4月1日）との親善試合を2試合行う予定で、おそらくメッシも出場する見込みだ。「彼は両試合に出場したいと言っているが、スタメンで起用するかどうかは様子を見る」とスカローニ監督は明かした。
リオネル・メッシ：アルゼンチン代表での記録
ゲーム
196
ゴール
115
アシスト
64