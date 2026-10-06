元ハダースフィールド・タウンのFWは、地に足のついた姿勢をあらためて示し、サッカー界のビッグスターたちを畏敬の対象ではなく、同じピッチに立つ相手として見ていることを強調した。アフリカのメディア『Mega Sports Media』の取材に対し、バロンドールを8度受賞したリオネル・メッシについて、ムニエは率直にこう語った。「誰のことも idolise しない。リオネル・メッシのことも idolise しない」

さらに、自身のプロキャリアを通じて貫いてきた哲学について、こう続けた。「自分はサッカーに情熱を持っているし、優れた選手たちのプレーを見るのが好きだ。彼らがどれほど信じられないほどうまくプレーするのかを観察するのが好きなんだ。偉大な選手たちと対戦した時も、一度もユニフォームを求めたことはなかった」