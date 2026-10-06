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「リオネル・メッシを偶像視してはいない」 ベナン主将スティーブ・ムニエがアルゼンチン戦を前に驚きの発言
ムニエがメッシについて率直に認める
ベナン代表の主将ムニエは、火曜夜にエスタディオ・モヌメンタルで行われる一戦を前に、メッシをアイドル視していないと驚きの告白をした。32歳のFWは負傷により出場不可となったものの、チームメートとともにブエノスアイレス入りした。ベンチ脇での存在は、2026年ワールドカップ準優勝国との対戦に臨むアフリカのアンダードッグにとって、心強い士気向上材料となっている。
- AFP
FWが対戦相手を偶像視する文化を拒否
元ハダースフィールド・タウンのFWは、地に足のついた姿勢をあらためて示し、サッカー界のビッグスターたちを畏敬の対象ではなく、同じピッチに立つ相手として見ていることを強調した。アフリカのメディア『Mega Sports Media』の取材に対し、バロンドールを8度受賞したリオネル・メッシについて、ムニエは率直にこう語った。「誰のことも idolise しない。リオネル・メッシのことも idolise しない」
さらに、自身のプロキャリアを通じて貫いてきた哲学について、こう続けた。「自分はサッカーに情熱を持っているし、優れた選手たちのプレーを見るのが好きだ。彼らがどれほど信じられないほどうまくプレーするのかを観察するのが好きなんだ。偉大な選手たちと対戦した時も、一度もユニフォームを求めたことはなかった」
FW、サッカー界への伝説的な貢献を認める
相手を過度に持ち上げることを拒みつつも、このストライカーの、2022年ワールドカップ優勝者がサッカー界に残した消えることのない足跡への評価は揺らいでいない。火曜日に首都で迎える別れの歴史的意義を認めたムニエは、さらにこう付け加えた。「そのために来た。彼が何をするのかを見るためだ。彼（メッシ）は、サッカー選手として、そして長年にわたってサッカーのために多くを成し遂げてきた人間として、この瞬間を楽しむべきだ。彼にはそれを楽しむ時間がふさわしい」
ピッチ上でレ・ゲパールに何が期待されるかと問われると、彼はこう言い切った。「我々は非常に規律のあるチームだ」
- AFP
主将が訪問後の回復を目指す
ブエノスアイレス滞在中、ムニエは象徴的なラ・ボンボネーラを訪れる時間を取り、その様子の写真をボカ・ジュニアーズを後押しするチャントとともにインスタグラムで共有した。アルゼンチンとのエキシビションマッチは、アフリカネイションズカップ予選再開を前に、ベナンの結束力を試す貴重なテストとなる。主将本人にとって当面の焦点は、自身の負傷からのリハビリを進め、ドイツのアウクスブルクで再び居場所を確立することにある。
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