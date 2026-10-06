相手を過度に持ち上げることを拒みながらも、このFWの、2022年ワールドカップ優勝者がサッカー界に残してきた消えることのない足跡への敬意が薄れることはなかった。首都で迎える火曜の別れが持つ歴史的な意味を認めた上で、ムニエはこう付け加えた。「私はそのために来た。彼が何をするのかを見るためだ。彼［メッシ］は、サッカー選手として、そして長年にわたってサッカーに多大な貢献をしてきた人間として、この瞬間を楽しむべきだ。彼にはそれを楽しむ時間がふさわしい」

ピッチ上でレ・ゲパールズに何が期待されるかを問われると、彼は「我々は非常に規律あるチームだ」と強調した。