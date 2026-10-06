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「リオネル・メッシを偶像視してはいない」 ベナン主将スティーブ・ムニエがアルゼンチン戦を前に意外な告白
ムニエがメッシについて率直に認める
ベナン代表主将のムニエは、火曜夜にエスタディオ・モヌメンタルで行われる一戦を前に、自身はメッシをアイドル視していないと驚きの告白をした。32歳のFWは負傷によりプレー不可となっているものの、それでもチームメートとともにブエノスアイレスへの遠征に帯同した。ベンチ脇でのその存在は、2026年ワールドカップ準優勝国との力試しに臨むアフリカの伏兵にとって、心強い士気向上材料となっている。
- AFP
ストライカーが対戦相手の偶像視文化を拒否
かつてハダースフィールド・タウンでFWを務めたムニエは、地に足のついた姿勢を強調し、サッカー界の大スターたちを畏敬の対象ではなく対等な存在として見ている。アフリカのメディア『Mega Sports Media』の取材に応じ、バロンドールを8度受賞したその選手について、ムニエは率直にこう語った。「私は誰のことも偶像視しない。リオネル・メッシのことも偶像視しない」
さらに、自身のプロキャリアを通じて指針としてきた考え方について、こう付け加えた。「私はサッカーに情熱を持っているし、優れた選手のプレーを見るのが大好きだ。彼らがどれほど信じられないほどうまくプレーするのかを観察する。偉大な選手たちと対戦した時も、私は一度もユニフォームを頼んだことはなかった」
FWがサッカー界への伝説的な貢献を認める
相手を過度に持ち上げることを拒みながらも、このFWの、2022年ワールドカップ優勝者がサッカー界に残してきた消えることのない足跡への敬意が薄れることはなかった。首都で迎える火曜の別れが持つ歴史的な意味を認めた上で、ムニエはこう付け加えた。「私はそのために来た。彼が何をするのかを見るためだ。彼［メッシ］は、サッカー選手として、そして長年にわたってサッカーに多大な貢献をしてきた人間として、この瞬間を楽しむべきだ。彼にはそれを楽しむ時間がふさわしい」
ピッチ上でレ・ゲパールズに何が期待されるかを問われると、彼は「我々は非常に規律あるチームだ」と強調した。
- AFP
主将が訪問後の回復を目指す
ブエノスアイレス滞在中、ムニエは象徴的なラ・ボンボネーラを訪れる時間を取り、その様子を収めた写真をボカ・ジュニオルスを後押しするチャントとともにインスタグラムで公開した。アルゼンチンとのエキシビションマッチは、アフリカ・ネーションズカップ予選再開を前に、ベナンの結束力を試す貴重なテストとなる。主将本人にとって当面の焦点は引き続き負傷からのリハビリにあり、ドイツのアウクスブルクで再び自身の立場を築くことを目指している。
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