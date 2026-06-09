ベルリン生まれのこのMFは、ドイツU-21代表を経てアルジェリア代表に転向。ウラジミール・ペトコヴィッチ監督の下ですぐに中心選手となった。

20歳の彼は相手の名前に動じず、大舞台の初戦を楽しみにしている。 6月17日の大一番を前に、マザは「ワールドカップで結果を出さなければならない。アルゼンチンとの初戦は重要だ。挑発されても冷静に、全力を尽くし、賢くプレーする」と語った。そして笑顔で締めくくった。「メッシを倒す。インシャラー（神の御心ならば）」