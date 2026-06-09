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Lionel Messi Argentina 2026Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

「リオネル・メッシを倒す！」アルジェリアのスターは、アルゼンチンの挑発的戦術に備え、ワールドカップ初戦での勝利を狙う。

イブラヒム・マザ
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アルジェリア代表MFイブラヒム・マザ（20＝バイエル・レバークーゼン）は、2026年W杯開幕戦でアルゼンチンに歴史的勝利を収めると自信を示した。大会前に米国入りした彼は、大胆な目標を明かし、現世界王者の心理戦も意に介さない構えだ。

  • フェネックスが米国に上陸

    北アフリカ代表は、2014年以来となるワールドカップ本大会出場を控え、ミズーリ州カンザスシティのローレンス・ベースキャンプに到着した。激しい雨の中、数十人の熱狂的な「フェネックス」ファンがチームを迎えた。グループJの厳しい戦いに備えるチームでは、バイエル・レバークーゼンの新星マザがメディアに対し、大会優勝候補との試合前に自国の大胆な目標を語った。

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  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    マザが戦略を明らかにする

    ベルリン生まれのこのMFは、ドイツU-21代表を経てアルジェリア代表に転向。ウラジミール・ペトコヴィッチ監督の下ですぐに中心選手となった。

    20歳の彼は相手の名前に動じず、大舞台の初戦を楽しみにしている。 6月17日の大一番を前に、マザは「ワールドカップで結果を出さなければならない。アルゼンチンとの初戦は重要だ。挑発されても冷静に、全力を尽くし、賢くプレーする」と語った。そして笑顔で締めくくった。「メッシを倒す。インシャラー（神の御心ならば）」

  • コメントが反響を呼ぶ

    2024年10月のトーゴ戦で代表デビューしたこの若手選手は、2025年モロッコ開催のアフリカネイションズカップ（AFCON）で、アルジェリアがナイジェリアに敗れて準々決勝で敗退するまでチームに不可欠だった。

    アルゼンチンでは、彼の到着直後の大胆な発言が瞬く間に話題となり、TyC SportsOleLa Nacionなど主要スポーツメディアがこぞって報じた。

  • Algeria 2026Getty Images

    プレシーズンマッチが迫っている

    ペトコビッチ監督率いるアルジェリア代表は、水曜日のボリビア戦で最終調整を終える。その後、グループJ初戦でアルゼンチン、続いてヨルダンとオーストリアと対戦する。グループステージを突破したのは2014年一度だけ。ドイツと延長戦まで戦った経験を生かし、再び決勝トーナメント進出へ早期の調子の底上げが不可欠だ。

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