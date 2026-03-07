リオネル・メッシら、物議を醸したホワイトハウス訪問とドナルド・トランプとの会談について、インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督が擁護

批評家たちが政治面に注目する中、マスチェラーノは過酷な遠征スケジュール——シーズン開幕から全大会を通じて最初の5試合がアウェーゲームだったこと——がむしろチームの結束を強める手段となったと強調した。フロリダを離れて過ごした時間が、ベテラン選手と若手選手双方の集団としての決意を固めたと彼は確信している。

「我々は成熟しており、両者が無関係だと理解している」と彼は付け加えた。「リーグ開幕5試合をアウェイで戦う複雑なスケジュールになることは承知していた」 ホワイトハウス訪問は1ヶ月半から2ヶ月前に計画されていた。プエルトリコ遠征が少し邪魔になったかもしれない。プレシーズンに予定されていたが、義務を果たさねばならなかった。しかし現実には、昨日の訪問（スポーツ面とは無関係）を除けば、残りは全て遠征だ。

「私はこうした遠征をポジティブに捉えている。選手たちがより多くの時間を共に過ごせるからだ。マイアミでの日常ではできないことを共有できる。それがチーム内の良好な雰囲気づくりに役立つ。結局のところ、それを活かせれば非常に良いことだ。 過去 2 週間だけでなく、今後 2 週間も、コンカチャンピオンズでのナッシュビルとの復戦を除いて、多くの移動があることはわかっていますが、私たちは 1 試合ずつ戦っていくつもりです。明日は、チームとして成長を続け、オルランドでの良い結果をさらに発展させ、シーズンでポイントを獲得し続ける絶好の機会です。