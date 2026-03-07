AFP
リオネル・メッシら、物議を醸したホワイトハウス訪問とドナルド・トランプとの会談について、インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督が擁護
マスチェラーノが政治的な騒動に言及する
インター・マイアミのワシントンD.C.訪問は2025年MLSカップ優勝を祝うためだったが、イーストルームでの訪問は瞬く間にSNS論争の的となった。リオネル・メッシら選手団とトランプ大統領の記念写真が拡散する中、ヘロンズ（チーム愛称）はスポーツ以外のメディア騒動の渦中に立たされた。
マスチェラーノ監督率いるチームは、エディエル・オカンポのオウンゴールとロドリゴ・デ・パウリョ、タデオ・アジェンデの得点（いずれもメッシのアシストによるもの）により、MLSカップ決勝でバンクーバー・ホワイトキャップスを3-1で下した。
「選手権規定に従って」
金曜日のZoom記者会見で、マスチェラーノは会談の印象について説明を迫られた。アルゼンチン人監督は冷静さを保ちつつ、この出来事を巡る世界的な関心を認めつつも、話題をチームのスポーツ上の義務へと戻そうとした。
「サッカーについて話すものだと思っていた」とマスケラーノはマイアミ・ヘラルド紙の取材に語った。「優勝チームとしてホワイトハウスを訪問するのは伝統的なプロトコルに従ったものだ。ワシントンで試合を行う週に合わせて、ずっと前から計画されていたことだ。 数時間滞在し、ホワイトハウスの一部を少しだけ見学した。トランプ大統領との接触はテレビで映った通りで、それ以上のことはなかった」
移動サーカス団におけるチームの結束力
批評家たちが政治面に注目する中、マスチェラーノは過酷な遠征スケジュール——シーズン開幕から全大会を通じて最初の5試合がアウェーゲームだったこと——がむしろチームの結束を強める手段となったと強調した。フロリダを離れて過ごした時間が、ベテラン選手と若手選手双方の集団としての決意を固めたと彼は確信している。
「我々は成熟しており、両者が無関係だと理解している」と彼は付け加えた。「リーグ開幕5試合をアウェイで戦う複雑なスケジュールになることは承知していた」 ホワイトハウス訪問は1ヶ月半から2ヶ月前に計画されていた。プエルトリコ遠征が少し邪魔になったかもしれない。プレシーズンに予定されていたが、義務を果たさねばならなかった。しかし現実には、昨日の訪問（スポーツ面とは無関係）を除けば、残りは全て遠征だ。
「私はこうした遠征をポジティブに捉えている。選手たちがより多くの時間を共に過ごせるからだ。マイアミでの日常ではできないことを共有できる。それがチーム内の良好な雰囲気づくりに役立つ。結局のところ、それを活かせれば非常に良いことだ。 過去 2 週間だけでなく、今後 2 週間も、コンカチャンピオンズでのナッシュビルとの復戦を除いて、多くの移動があることはわかっていますが、私たちは 1 試合ずつ戦っていくつもりです。明日は、チームとして成長を続け、オルランドでの良い結果をさらに発展させ、シーズンでポイントを獲得し続ける絶好の機会です。
ワシントンD.C.との約束と900ゴール達成の瞬間
インター・マイアミは、今週末、M&T バンク・スタジアムで D.C. ユナイテッドと対戦し、その勢いを維持したいところだ。オルランド・シティに 4 対 2 で圧勝した後、ヘロンズは 2 試合で 3 ポイントを獲得し、イースタン・カンファレンスで 7 位にランクインしている。
プロとしての輝かしいキャリアの中で898ゴールを記録しているメッシが、依然として注目の的だ。あと2ゴール決めれば、クリスティアーノ・ロナウドと並んで、現役選手として900ゴールという偉業を達成した唯一の選手となる。
