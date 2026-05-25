リオネル・メッシより才能があった？「芸術家」ロナウジーニョや、アンドレア・ピルロ、デビッド・ベッカム、カカ擁するACミラン「ガラクティコス」との日々

バロンドールとFIFA世界最優秀選手賞を2度受賞したロナウジーニョは、バルセロナで5年間活躍した後、2008年にサン・シーロへ移籍した。リオネル・メッシの台頭を目の当たりにしてカンプ・ノウを去った。

イタリアではプレイメイカーとして再輝し、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、ワールドカップに続き、セリエAのタイトルも獲得。母国ブラジルのアトレチコ・ミネイロではコパ・リベルタドーレスを制した。

その輝かしいキャリアと人生は現在Netflixでドキュメンタリーシリーズとして配信され、常に笑顔でプレーし頂点へ駆け上がった軌跡を描いている。