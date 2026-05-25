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リオネル・メッシより才能があった？「芸術家」ロナウジーニョや、アンドレア・ピルロ、デビッド・ベッカム、カカ擁するACミラン「ガラクティコス」との日々
バロンドール受賞者がNetflixのドキュメンタリーの主役に
バロンドールとFIFA世界最優秀選手賞を2度受賞したロナウジーニョは、バルセロナで5年間活躍した後、2008年にサン・シーロへ移籍した。リオネル・メッシの台頭を目の当たりにしてカンプ・ノウを去った。
イタリアではプレイメイカーとして再輝し、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、ワールドカップに続き、セリエAのタイトルも獲得。母国ブラジルのアトレチコ・ミネイロではコパ・リベルタドーレスを制した。
その輝かしいキャリアと人生は現在Netflixでドキュメンタリーシリーズとして配信され、常に笑顔でプレーし頂点へ駆け上がった軌跡を描いている。
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ロナウジーニョはメッシより才能があったのか？
元アーセナルのDFセンデロスは、ロナウジーニョと同じロッカールームとピッチを共有した数少ない選手の一人だ。
2002年W杯優勝メンバーでもある彼について、またメッシより技術があったか尋ねられたセンデロスは、Spreadex Sportsとの提携でGOALにこう語った。「メッシや他と比べるのは難しい。チームメイトとしても対戦相手としても、キャリアで最も才能ある選手の一人、いやおそらく最高だった」。
「彼の毎日の練習でのプレーは信じられないほどで、見ていて純粋に楽しかった。あのチームにはそんな選手が何人もいた。ピルロもまた別格だった。彼はボールを自由自在に操ったが、ロナウジーニョはまさに芸術家だった。彼のプレーを見られるのは、何よりも喜びであり、至福のひとときだった」
ミランの「ガラクティコス」：カカ、シェフチェンコらと共闘
ロナウジーニョ、ピルロ、ベッカムだけでなく、センデロスはパオロ・マルディーニ、カカ、アレッサンドロ・ネスタ、アンドリー・シェフチェンコ、フィリッポ・インザーギともプレーした。ミラノでの練習は格別だっただろうと問われると、このスイス人DFは「本当に素晴らしかった」と語った。
カルロ・アンチェロッティは当時も今も素晴らしい監督だ。彼は個性豊かな選手たちから最大限の力を引き出し、一つにまとめ上げた。それがチームを特別にした。
入団初日、[クリスティアン]・ブロッキがラツィオへ、[マッシモ]・オッドがバイエルン・ミュンヘンへ移籍すると聞き、チームメートが家族を失ったように泣いたのが印象的でした。
「2人が去るのは大きな衝撃だった。彼らはキャリアを積むために移籍するのだ。チームは家族の一員を失ったようで、その出来事が私をグループに深く受け入れてくれた。家族のような絆を感じていた」
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ロナウジーニョは、歴代の名選手の中でも特別な地位を占めている
パリ・サンジェルマンで欧州デビューを飾ったロナウジーニョは、ミランで3季過ごした後、母国ブラジルへ帰国。2015年に現役を引退し、今も世界中のレジェンドマッチに出場している。
彼はメッシやC・ロナウドと並び史上最高の一人とされ、今も世界中のサッカー界が、観客を魅了するエンターテイナーの登場を切望している。