メッシが依然として決定的な役割を果たすかについて、元イングランド代表DFパリスターはNetBet Sportとの提携でGOALに語った。「今のメッシは10年前とは異なる。

それでもアルゼンチンにとって欠かせない存在であり、頼れる選手であることは確かだ。しかし全盛期のように守備陣を翻弄したり、軽々と突破したりすることはもうできないと思う。

それでもテクニックは素晴らしい。先日［カーボベルデ戦で］、外側でトラップし、ゴール上部に叩き込んだシュートは絶品だった。

彼はゴールを決められるし、あのチームでは今もリーダーだ。4年前もそうだった。だが、バルセロナを欧州カップやラ・リーガのタイトルに導いていた頃の彼とはもう違う。

もちろん脅威だが、以前ほど完璧ではない。狭いスペースでアイデアを示し、ボールを操り、ゴールも決める。

マンマークはしないだろうが、警戒して封じる必要がある。イングランドの弱点は守備だが、この日は我々のほうが上回ると見る。

暑さは問題ない。アトランタの屋内アリーナで開催されるからだ。選手たちは喜ぶだろうし、環境も快適だ。

「チームには勝てるという自信がある。スペインがフランスを倒してくれることを願っている。フランスは大会最強で、止めるのは簡単ではない。」