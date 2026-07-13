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リオネル・メッシも「人間」だ！ 元イングランド代表のスター選手は、なぜ「史上最高の選手（GOAT）」を恐れる必要がないかを説明し、トーマス・トゥヘル監督率いるチームがアルゼンチンのワールドカップ連覇を阻止すると予想した。
史上最高の選手（GOAT）メッシ、ワールドカップ連覇を目指す
39歳のメッシはバロンドールを8度受賞し、いまだ衰えを知らない。インター・マイアミでMLSの歴史に名を刻み、次なる世界制覇と9度目のバロンドールも射程圏だ。
南米が生んだ「史上最高の選手（GOAT）」は、2026年W杯で8得点をマークし大会通算得点記録を更新。母国アルゼンチンの精神的支柱として代表200試合を超え、2022年カタールW杯ではマラドーナを思わせるプレーでチームを優勝に導いた。
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ベリンガムとケインはイングランド代表で活躍している
連覇を狙うイングランドがメッシの行く手を阻む。スリー・ライオンズには、記録を塗り替えた主将ハリー・ケインや「ガラクティコ」MFジュード・ベリンガムなど、試合を決める選手がいる。
彼らはアルゼンチンの選手、スタッフ、サポーターに眠れない夜をもたらすだろう。だが、イングランド陣営にも同じ夜が訪れるのか？トゥヘル監督率いるチームは、メッシの影響を最小限に抑える戦術を練る必要がある。
メッシをどう止めればいいのか？そもそもそれが可能なのか？
メッシが依然として決定的な役割を果たすかについて、元イングランド代表DFパリスターはNetBet Sportとの提携でGOALに語った。「今のメッシは10年前とは異なる。
それでもアルゼンチンにとって欠かせない存在であり、頼れる選手であることは確かだ。しかし全盛期のように守備陣を翻弄したり、軽々と突破したりすることはもうできないと思う。
それでもテクニックは素晴らしい。先日［カーボベルデ戦で］、外側でトラップし、ゴール上部に叩き込んだシュートは絶品だった。
彼はゴールを決められるし、あのチームでは今もリーダーだ。4年前もそうだった。だが、バルセロナを欧州カップやラ・リーガのタイトルに導いていた頃の彼とはもう違う。
もちろん脅威だが、以前ほど完璧ではない。狭いスペースでアイデアを示し、ボールを操り、ゴールも決める。
マンマークはしないだろうが、警戒して封じる必要がある。イングランドの弱点は守備だが、この日は我々のほうが上回ると見る。
暑さは問題ない。アトランタの屋内アリーナで開催されるからだ。選手たちは喜ぶだろうし、環境も快適だ。
「チームには勝てるという自信がある。スペインがフランスを倒してくれることを願っている。フランスは大会最強で、止めるのは簡単ではない。」
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2026年ワールドカップ：準決勝に進出した4強
現在ゴールデンブーツ賞トップのキリアン・ムバッペ擁するフランスは、イングランド対アルゼンチン戦の24時間前にスペインと対戦する。結果如何に関わらず、ニューヨーク郊外では壮絶な決勝が待っている。
メッシはその舞台に立ちたいと願っているが、ケインやベリンガム、60年にわたる無冠の苦悩に終止符を打とうとする「ライオン軍団」もまた同じ思いだ。アトランタでは、試合の流れを変える魔法のような瞬間を生み出す選手が現れるだろう。それが誰で、ネイマールやクリスティアーノ・ロナウドに続きこの大舞台で「ラストダンス」を踊る新たな伝説が生まれるかどうかは、まだ分からない。
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