Getty
翻訳者：
リオネル・メッシも「人間」だ！ 元イングランド代表のスターが、なぜ「史上最高の選手（GOAT）」を恐れる必要がないかを解説。トーマス・トゥヘル監督率いるチームが、アルゼンチンのワールドカップ連覇を阻止すると予想している。
史上最高の選手（GOAT）メッシ、ワールドカップ連覇を目指す
39歳のメッシはバロンドールを8度獲得し、いまだ衰えを知らない。インター・マイアミでMLSの歴史に名を刻み、次なる世界制覇と9度目のバロンドールも射程圏だ。
南米が生んだGOAT（史上最高の選手）は、2026年W杯で8得点をマークし大会通算得点記録を更新。代表200試合出場を超え、母国にインスピレーションを与え続けている。彼はカタール2022でもマラドーナを思わせるスタイルでアルゼンチンを優勝に導いた。
- Getty Images Sport
ベリンガムとケインはイングランド代表で活躍している
連覇を狙うイングランドがメッシの進路を阻む。スリー・ライオンズには、記録を塗り替えた主将ハリー・ケインや「ガラクティコ」MFジュード・ベリンガムなど、試合を決める選手が台頭している。
アルゼンチンの選手、スタッフ、サポーターに眠れない夜をもたらすだろう。だがイングランド陣営にも同じ不安がよぎるか？トゥヘル監督はメッシの影響を最小限に抑える戦術を模索している。
メッシをどう止めればいいのか？そもそもそれが可能なのか？
メッシが依然としてチームを牽引できるか、それとも気まぐれな10番の活躍を待つべきか――。元イングランド代表DFパリスターは、NetBetとの提携でGOALにこう語った。「今のメッシは10年前とは異なる。
それでもアルゼンチンにとって欠かせない選手であり、頼れる存在であることは確かだ。しかし全盛期のような破壊力はもうない。相手チームを軽々と突破することはできないだろう。
それでもテクニックは素晴らしい。先日［カーボベルデ戦で］、外側でトラップしてゴール上部に叩き込んだ一撃は絶品だった。
ゴールは取れるし、あのチームでは今もリーダーだ。4年前もそうだった。だが、バルセロナを欧州カップやラ・リーガのタイトルに導いていた頃とはもう違う。
もちろん脅威だが、以前ほど完璧ではない。狭いスペースでアイデアを発揮し、ボールを操り、ゴールも決める。
マンマークはしないだろうが、警戒して抑え込む必要がある。イングランドの弱点は守備だが、この日は我々のほうが上回ると見る。
暑さは問題ない。アトランタの屋内アリーナで開催されるからだ。選手たちは喜ぶだろうし、環境も快適だ。
「チームには勝てるという確信がある。スペインがフランスを倒してくれることを願う。フランスは大会最強で、止めるのは簡単ではない。」
- Getty
2026年ワールドカップ：準決勝に進出した4強
現在ゴールデンブーツ賞トップのキリアン・ムバッペ擁するフランスは、イングランド対アルゼンチンから24時間前にスペインと対戦する。結果に関わらず、ニューヨーク郊外では壮絶な決勝が待っている。
メッシはその舞台に立ちたいと願っているが、ケインやベリンガム、60年にわたる無冠の苦悩に終止符を打とうとする「ライオン軍団」もまた同じ思いだ。アトランタでは、試合の流れを変える魔法のような瞬間が生まれるだろう。それが誰になるのか、そしてネイマールやクリスティアーノ・ロナウドに続き、この大舞台で「ラストダンス」を踊る新たな伝説が生まれるかどうかは、まだ分からない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。