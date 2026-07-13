メッシが依然としてチームを牽引できるか、それとも気まぐれな10番の活躍を待つべきか――。元イングランド代表DFパリスターは、NetBetとの提携でGOALにこう語った。「今のメッシは10年前とは異なる。

それでもアルゼンチンにとって欠かせない選手であり、頼れる存在であることは確かだ。しかし全盛期のような破壊力はもうない。相手チームを軽々と突破することはできないだろう。

それでもテクニックは素晴らしい。先日［カーボベルデ戦で］、外側でトラップしてゴール上部に叩き込んだ一撃は絶品だった。

ゴールは取れるし、あのチームでは今もリーダーだ。4年前もそうだった。だが、バルセロナを欧州カップやラ・リーガのタイトルに導いていた頃とはもう違う。

もちろん脅威だが、以前ほど完璧ではない。狭いスペースでアイデアを発揮し、ボールを操り、ゴールも決める。

マンマークはしないだろうが、警戒して抑え込む必要がある。イングランドの弱点は守備だが、この日は我々のほうが上回ると見る。

暑さは問題ない。アトランタの屋内アリーナで開催されるからだ。選手たちは喜ぶだろうし、環境も快適だ。

「チームには勝てるという確信がある。スペインがフランスを倒してくれることを願う。フランスは大会最強で、止めるのは簡単ではない。」