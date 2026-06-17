Getty Images
翻訳者：
リオネル・メッシへの「優遇措置」？ アルジェリア戦でハットトリックを達成したアルゼンチンのヒーローは、「不器用な」タックルを犯しながらもレッドカードを免れた。
レッドカードの物議が、見事なプレーの輝きを覆い隠した
世界中がメッシのまたも鮮やかなプレーに魅了されていた一方、試合後の話題をさらったのは、バロンドール8度受賞の彼がアルジェリア代表CBアイッサ・マンディに「不器用な」タックルを放った場面だった。スパイクでマンディのふくらはぎ裏を捉えたように見え、アルジェリアベンチやSNSは即座に退場を求める声に沸いた。
しかし主審はイエローカードすら出さず、VARも介入しなかった。この寛大な判定は、スター選手への特別扱いを疑う議論を呼んでいる。
- AFP
評論家たちが「優遇措置」をめぐって大騒ぎ
このプレーは即座に波紋を呼んだ。ESPN FCの解説者アレ・モレノとネダム・オヌオハはカードが出なかったことに驚いた。特にモレノは辛辣に批判し、この出来事が「偉大な選手は優遇される」という通説を裏付けるものだと語った。 メッシがハットトリックを狙った場面でGKルカ・ジダンが好セーブをした際、画面にはFIFA会長ジャンニ・インファンティーノの笑顔が映し出され、「危なかったな」と言わんばかりの表情だった。これも「トップ選手は特別扱いされる」という論を裏付けるという。
オヌオハも同意し、実況さえファウルの深刻さを無視していたと指摘。「何かが起こったことすら言及されなかった」と元マンチェスター・シティDFは語り、「映像を見て『これはひどい』と思ったのに、実況は『メッシがプレスをかけていて良い』と言っていた」と続けた。
審判とVARが批判されている。
多くの人々は、サイモン・マルシニアック主審らがモニター確認を行わなかったことに最大の不満を感じた。モレノは、誤審を防ぐために導入された技術が王者の開幕戦勝利の場面でなぜ働かなかったのかと疑問を投げかけた。
「静止画を見る必要すらない。ライブ映像を見れば、あれが危険なタックルだと判断できたはずだ」とモレノは付け加えた。「リプレイを見れば、明らかに危険なタックルだ。 誰かが確認すべきだ。なぜ主審のマルシニアックは呼ばれなかったのか。メッシにはレッドカードを出すべきだった。私はメッシを尊敬しているが、あれは鈍いタックルだった。膝から足首まで相手をずり下ろすようなタックルは、レッドカードものだ」
オヌオハも同意し、「あの場面を見逃したように感じる。倒れた選手を見たメッシは、何かやってしまったと気づいていた」と語った。 審判が見逃したのは理解できる。しかし、VARが確認して「問題ない」と判断したのは、私にはレッドカードに値すると思う」と語った。
- (C)Getty Images
GOATにとって記録的な夜となった
規律上の騒動はあったが、メッシのボール捌きは依然として圧倒的だった。3得点を挙げ、ドイツのレジェンド、ミロスラフ・クローゼと並んでワールドカップ通算16ゴールとなった。 38歳のメッシは遠距離からの見事なシュートで先制し、76分にはハットトリックを達成。これにより、フランスがセネガルに3-1で勝った試合で2得点を挙げたキリアン・ムバッペを抜き、得点王トップに立った。
イエローカードを受けず決勝トーナメントに進めたことは、チームにとって大きな安心材料だ。メッシはクロゼと並んだ偉業を喜び、次の試合へピッチを後にした。