多くの人々は、サイモン・マルシニアック主審らがモニター確認を行わなかったことに最大の不満を感じた。モレノは、誤審を防ぐために導入された技術が王者の開幕戦勝利の場面でなぜ働かなかったのかと疑問を投げかけた。

「静止画を見る必要すらない。ライブ映像を見れば、あれが危険なタックルだと判断できたはずだ」とモレノは付け加えた。「リプレイを見れば、明らかに危険なタックルだ。 誰かが確認すべきだ。なぜ主審のマルシニアックは呼ばれなかったのか。メッシにはレッドカードを出すべきだった。私はメッシを尊敬しているが、あれは鈍いタックルだった。膝から足首まで相手をずり下ろすようなタックルは、レッドカードものだ」

オヌオハも同意し、「あの場面を見逃したように感じる。倒れた選手を見たメッシは、何かやってしまったと気づいていた」と語った。 審判が見逃したのは理解できる。しかし、VARが確認して「問題ない」と判断したのは、私にはレッドカードに値すると思う」と語った。