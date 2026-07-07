リオネル・メッシは9歳の頃からすでにスーパースターだった！ 先輩選手たちは練習後も残って、「小さな魔法使い」のプレーを見守っていた

メッシが所属したユースチームは「87年のマシン」と呼ばれ、3年間無敗だった。幼少期から地元ファンはディエゴ・マラドーナに例えた。1993年、マラドーナがニューウェルズでデビューした際、メッシはその観客席にいた。

9歳になると、ファンが名前を叫ぶ中、マルセロ・ビエルサ球場でリフティングを披露した。

「彼の体格は際立っていた」とフォンダートは語る。「とても小柄だったが、同年代とプレーしていても大人の思考を持つように見えた。将来ここまで大きくなるとは思えなかったが、他の誰とも違うことは明らかだった」。



