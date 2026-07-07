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リオネル・メッシは9歳の頃からすでにスーパースターだった！ 先輩選手たちは練習後も残って、「小さな魔法使い」のプレーを見守っていた
ベテランのスターたちも、その小さな魔術師に驚かされた
かつてニューウェルズ・オールド・ボーイズでプレーし、現在は画家として活動するマティアス・フォンダートは、若きメッシを取り巻く非現実的な雰囲気を振り返った。数歳年上だったフォンダートとトップチームのチームメイトも、練習施設でユースチームを席巻する神童の存在を十分に認識していた。
「誰もが、まるで相手チームを粉砕するかのような、この小柄な『魔法使い』の話をしていた」とフォンダートはtalkSPORTに語った。「当時、僕はトップチームに昇格し始めたばかりだった。トップチームのメンバー全員が、ホテルに向かう前に、ただ彼を見守っていたんだ。 シャワー後にホテル行きのバスを待つ間、我々は彼の試合を見に行った。彼のプレーはまるで現実とは思えないほどで、今も同じだが、当時彼はまだ9歳だった」
- Getty
「87年のマシン」とマラドーナを比較
メッシが所属したユースチームは「87年のマシン」と呼ばれ、3年間無敗だった。幼少期から地元ファンはディエゴ・マラドーナに例えた。1993年、マラドーナがニューウェルズでデビューした際、メッシはその観客席にいた。
9歳になると、ファンが名前を叫ぶ中、マルセロ・ビエルサ球場でリフティングを披露した。
「彼の体格は際立っていた」とフォンダートは語る。「とても小柄だったが、同年代とプレーしていても大人の思考を持つように見えた。将来ここまで大きくなるとは思えなかったが、他の誰とも違うことは明らかだった」。
時を超えた遺産
スペインへ移籍するまでニューウェルズでシニア公式戦に出場したことはなかったメッシだが、アルゼンチンでの影響力は今も衰えない。ユース時代から数十年経った現在も世界舞台で輝き続け、ペドリら元チームメイトは彼の「信じられない」ほどの好調と長年の活躍を称えている。
フォンダートにとって、このベテランが2022年W杯を制した瞬間は、ロサリオで始まったパズルの最後のピースだった。
フォンダートは「一時期、アルゼンチンでは『メッシはワールドカップを取れない』と嘆く人もいました」と振り返る。「しかし優勝し、今も高いレベルでプレーする彼を見ると、長く同じパフォーマンスを保てるのは驚異的です。私はずっと、彼こそがサッカーそのものだと思っていました」。
- AFP
練習場から油絵まで
フォンダートとメッシの縁は、アートで結ばれた。ニューカッスルに8年住み「養子のジョーディ」となったフォンダートは、プレミアリーグのスターたちを描いてきた。それでも最も大切な被写体は、ニューウェルズの練習場で見たあの少年だ。
フォンダートは「実は彼には私の絵が1点あるんです」と明かし、2018年W杯前にその作品をメッシに贈った。9歳の頃からピッチで傑作を描いていた男とアーティストの再会は、まさにふさわしいものだった。
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