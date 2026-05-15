有力候補はバルセロナのヤマルだ。18歳ながらバロンドール2位に入り、ラ・リーガと欧州選手権を制している。

若さを武器に、将来はメッシの8回というバロンドール記録を塗り替える可能性も指摘されるが、グリットは2026年にその第一歩が踏み出されるという見方には懐疑的だ。

ヤマルが今年初受賞し、史上最高の選手へ追い風を受けられるかとの問いに、元オランダ代表のグリットはこう答えた。 「バロンドールを得るには、まずワールドカップで結果を出すことが必要だ。チャンピオンズリーグを制しても――今年は無理だが――ワールドカップで目立たなければいけない。彼はまだ決勝を経験していないからな。

「では、今年のチャンピオンズリーグ決勝に進出し、彼に迫る選手は？もちろん、ウスマン・デンベレだ。だが、私にとって最高の選手の一人はヴィティーニャだ。彼は中盤のエンジンで、ワールドカップでも活躍するだろう。」