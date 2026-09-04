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リオネル・メッシは2028年までインテル・マイアミとの契約を全うするのか。元MLSスターが、アルゼンチンのGOATの今後を予想。
メッシ、リーグスカップとMLSカップ、MVP受賞へ
メッシはアメリカンドリームを追い求め、2023年にアメリカへ渡った。インテル・マイアミの共同オーナーを務めるマンチェスター・ユナイテッドとイングランドのレジェンド、デイビッド・ベッカム氏が、その移籍実現を後押しした。
バルセロナの象徴的存在であるメッシは、南フロリダで驚異的なインパクトを残し、インテル・マイアミのリーグスカップ制覇とMLSカップ優勝に貢献した。また、MVP賞を2度受賞し、アメリカ各地の完売となった会場に熱狂的なサポーターを引き寄せた。
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メッシがアルゼンチン代表から引退
インテル・マイアミは、メッシが大西洋を渡った際に結んだ当初の契約を延長することができた。ただ、その条件が実際に全うされるのかには疑問の声も上がっている。本人もまた、記録を打ち立ててきたスパイクを完全に脱ぐ日が、それほど遠くない可能性を示唆している。
史上最も多くのタイトルを手にしてきた選手は、アルゼンチン代表での207キャップのキャリアに終止符を打った。ワールドカップ優勝者であり、3度の決勝進出を果たした中で、個人としての焦点はクラブでの活動へと絞られている。インテル・マイアミでも結果を出し続けており、直近のモントリオール戦での7-1の勝利では4ゴールを記録した。
親しい友人であるルイス・スアレスとロドリゴ・デ・パウルが引き続きそばにいる一方で、元バルセロナの同僚であるネイマールがサンシャイン・ステートへ向かい、伝説的な「MSN」の攻撃ユニットを再結成するのではないかとの話も出ている。
メッシは2028年までインテル・マイアミとの契約を全うするのか？
今のところメッシ本人も満足しているように見える中、少なくともあと2年は現役を続けると考えるべきなのだろうか。好条件の契約が履行されると見ているかと問われた元FCダラスGKのヒスロップ氏は、カナダのトップオンラインカジノとの提携でGOALに対し、こう語った。「そう思う。その理由のひとつは、彼が新スタジアムのオープンと、その先にあるあらゆることの計画において中心的な存在だったからだ。少なくとも、彼はそこまではやり遂げると思う。その後は何らかのアンバサダー的な役割を担うだろうし、たとえ毎回試合に顔を出すだけだとしても、引き続きマイアミにいるはずだ。
「ただ、選手としては、コンディションを維持できる限り、そこまではやり切るとみている。代表引退の決断も理解できる。リーグ戦と代表戦の両方をこなす負担は大きい。38歳、39歳の選手にとってはなおさらだし、リオネル・メッシほど多くを勝ち取ってきた選手にとっては、すべてはワールドカップに集約される。4年後のワールドカップで彼がプレーしているとは思わない。
「代表レベルで、彼が本当に次に目標とすべきものが他にあるだろうか。おそらくその結果として、代表から離れることはクラブでのプレーにプラスに働き、その意味でキャリアを延ばすことにもつながる。
「最初の質問に戻れば、そう、少なくとも2028年には彼は間違いなくマイアミにいると思う。そこから先どこまで続けるかは、完全に彼次第だ。ただ、2028年にマイアミのユニフォームを着た彼を見ることになると私は思っている」
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メッシはインテル・マイアミとMLSのブランドに不可欠だ
メッシは父親の死を受け、最近の感情的なSNS投稿でこう述べていた。「あなたなしで自分がどうしていけばいいのか分からない。どうやって生きていけばいいのか分からない。僕はただサッカーをしてきただけで、今はそれをこの先も長く続けていくのかについて、かなり迷いがある」
インテル・マイアミは当然ながら、アメリカ・サッカー界最大の集客力を誇る存在を今後も見通せる将来にわたってつなぎ留めておくことを強く望んでいる。一方、MLSという組織も、世界中で自らのブランドを宣伝し続けるために、その魔法のような背番号10が必要であることを十分に認識している。
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