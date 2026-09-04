今のところメッシ本人も満足しているように見える中、少なくともあと2年は現役を続けると考えるべきなのだろうか。好条件の契約が履行されると見ているかと問われた元FCダラスGKのヒスロップ氏は、カナダのトップオンラインカジノとの提携でGOALに対し、こう語った。「そう思う。その理由のひとつは、彼が新スタジアムのオープンと、その先にあるあらゆることの計画において中心的な存在だったからだ。少なくとも、彼はそこまではやり遂げると思う。その後は何らかのアンバサダー的な役割を担うだろうし、たとえ毎回試合に顔を出すだけだとしても、引き続きマイアミにいるはずだ。

「ただ、選手としては、コンディションを維持できる限り、そこまではやり切るとみている。代表引退の決断も理解できる。リーグ戦と代表戦の両方をこなす負担は大きい。38歳、39歳の選手にとってはなおさらだし、リオネル・メッシほど多くを勝ち取ってきた選手にとっては、すべてはワールドカップに集約される。4年後のワールドカップで彼がプレーしているとは思わない。

「代表レベルで、彼が本当に次に目標とすべきものが他にあるだろうか。おそらくその結果として、代表から離れることはクラブでのプレーにプラスに働き、その意味でキャリアを延ばすことにもつながる。

「最初の質問に戻れば、そう、少なくとも2028年には彼は間違いなくマイアミにいると思う。そこから先どこまで続けるかは、完全に彼次第だ。ただ、2028年にマイアミのユニフォームを着た彼を見ることになると私は思っている」