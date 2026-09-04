現時点ではメッシが満足しているように見える中、少なくともあと2年はプレーを続けると考えるべきなのだろうか。ヒスロップは、有利な条件が守られると見ているかと問われると、元FCダラスGKとしてSpillsen（ノルウェーのカジノ専門家）を通じて、GOALにこう語った。「そう思う。その理由のひとつは、彼が新スタジアムの開場や、その先にあるあらゆることの計画において中心的な存在だったからだ。少なくとも、それは見届けると思う。その後は何らかのアンバサダー的な役割を担うだろうから、たとえ毎回試合に姿を見せるだけになったとしても、引き続きマイアミにいるはずだ。

「ただ、選手としては、コンディションを維持できる限り、それもやり遂げると見ている。代表引退という彼の決断は理解できる。リーグ戦と代表戦の両立は負担が大きい。38歳や39歳の選手にとってはなおさらだし、リオネル・メッシほど多くを勝ち取ってきた選手にとっては、すべてはワールドカップに懸かっている。4年後のワールドカップで彼がプレーしているとは思わない。

「代表レベルで、彼にとって本当に狙うべきものがほかにあるだろうか。おそらくその結果として、代表戦から離れることはクラブでのプレーにとってプラスになり、その意味でキャリアを延ばすことにもつながる。

「最初の質問に戻ると、そうだ。少なくとも2028年には、彼は間違いなくマイアミにいると思う。そこから先をどこまで続けるかは完全に本人次第だ。ただ、2028年にはマイアミのユニフォームを着ていると見ている」