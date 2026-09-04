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リオネル・メッシは2028年までインテル・マイアミとの契約を全うするのか。元MLSスターがアルゼンチンのGOATの今後を予想
メッシ、リーグスカップ制覇、MLSカップ優勝、MVP受賞へ
メッシはアメリカンドリームを追い求め、2023年に米国へ渡った。マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンドであるサー・デイヴィッド・ベッカムは、インテル・マイアミの共同オーナーとして、その移籍の実現を後押しした。
バルセロナのアイコンは南フロリダで驚異的なインパクトを残し、インテル・マイアミをリーグスカップとMLSカップ制覇へ導いた。さらに、MVPを2度受賞し、全米各地の完売となった会場に熱狂的なサポーターを呼び込んだ。
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メッシはアルゼンチン代表から引退した
インテル・マイアミは、メッシが大西洋を渡る際に結んだ当初の契約を延長することができたが、その条件が実際に全うされるのかには疑問の声も上がっている。本人もまた、記録を塗り替えてきたスパイクを完全に脱ぐ時がそう遠くないことを示唆している。
史上最も多くのタイトルを獲得してきたこの選手は、アルゼンチン代表での通算207キャップのキャリアに終止符を打っており、ワールドカップ優勝者であり3度のファイナリストでもある中、個人としての焦点はクラブでの活動に絞られている。インテル・マイアミでも結果を出し続けており、直近のモントリオール戦での7-1の勝利では4ゴールを記録した。
親しい友人であるルイス・スアレスとロドリゴ・デ・パウルがそばにいる一方で、元バルセロナのチームメートであるネイマールがサンシャイン・ステートに向かい、伝説の「MSN」攻撃ユニットを再結成するのではないかとの話も出ている。
メッシは2028年までインテル・マイアミとの契約を全うするのか？
現時点ではメッシが満足しているように見える中、少なくともあと2年はプレーを続けると考えるべきなのだろうか。ヒスロップは、有利な条件が守られると見ているかと問われると、元FCダラスGKとしてSpillsen（ノルウェーのカジノ専門家）を通じて、GOALにこう語った。「そう思う。その理由のひとつは、彼が新スタジアムの開場や、その先にあるあらゆることの計画において中心的な存在だったからだ。少なくとも、それは見届けると思う。その後は何らかのアンバサダー的な役割を担うだろうから、たとえ毎回試合に姿を見せるだけになったとしても、引き続きマイアミにいるはずだ。
「ただ、選手としては、コンディションを維持できる限り、それもやり遂げると見ている。代表引退という彼の決断は理解できる。リーグ戦と代表戦の両立は負担が大きい。38歳や39歳の選手にとってはなおさらだし、リオネル・メッシほど多くを勝ち取ってきた選手にとっては、すべてはワールドカップに懸かっている。4年後のワールドカップで彼がプレーしているとは思わない。
「代表レベルで、彼にとって本当に狙うべきものがほかにあるだろうか。おそらくその結果として、代表戦から離れることはクラブでのプレーにとってプラスになり、その意味でキャリアを延ばすことにもつながる。
「最初の質問に戻ると、そうだ。少なくとも2028年には、彼は間違いなくマイアミにいると思う。そこから先をどこまで続けるかは完全に本人次第だ。ただ、2028年にはマイアミのユニフォームを着ていると見ている」
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メッシはインテル・マイアミとMLSのブランドに不可欠だ
メッシは父の死を受け、最近感情のこもったSNS投稿で次のように述べた。「あなたなしでどうすればいいのか分からない。どうやって生きていけばいいのか分からない。僕はただサッカーをしてきただけで、今はこれからもそれを長く続けていくのか、かなり疑問を抱いている」
インテル・マイアミは当然ながら、アメリカサッカー界最大の集客力を誇る存在を当面の間つなぎ留めておくことを強く望んでいる。一方でMLSも組織として、その魔法のような背番号10が世界中で自らのブランドを宣伝し続けるために必要だと十分に理解している。
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