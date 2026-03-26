リオネル・メッシは2026年ワールドカップへの出場をまだ正式に表明しておらず、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は「急ぐ必要はない」と述べている

アルゼンチンがラ・ボンボネラで行われるモーリタニアおよびザンビアとの親善試合に向けて準備を進める中、話題は自然と2026年ワールドカップにおけるキャプテンの出場可否へと移った。スカローニ監督は、メッシが間違いなくこの世界的な祭典に出場するかどうかを再び明言することはできなかったが、依然として期待を寄せている。

「それは彼自身に問うべき問題だ。私が答える必要はない。私の考えは皆さんもご存知だろう。彼には出場してほしいが、決めるのは彼自身だ。彼は安心して決断できる権利を勝ち取っている。我々は急いでいない。 彼が『イエス』と言ってくれることを願おう」と、スカローニ監督は試合前の記者会見で記者団に語った。また、監督は自身の将来についても触れ、契約交渉は進行中であるものの、それが最優先事項ではないと述べた。

「契約更新は焦点ではない。エージェントが会長と話し合っているが、今のところワールドカップがすべてだ」と彼は語った。







