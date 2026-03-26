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リオネル・メッシは2026年ワールドカップへの出場をまだ正式に表明しておらず、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は「急ぐ必要はない」と述べている
メッシのワールドカップ出場は依然として不透明な状況が続いている
アルゼンチンがラ・ボンボネラで行われるモーリタニアおよびザンビアとの親善試合に向けて準備を進める中、話題は自然と2026年ワールドカップにおけるキャプテンの出場可否へと移った。スカローニ監督は、メッシが間違いなくこの世界的な祭典に出場するかどうかを再び明言することはできなかったが、依然として期待を寄せている。
「それは彼自身に問うべき問題だ。私が答える必要はない。私の考えは皆さんもご存知だろう。彼には出場してほしいが、決めるのは彼自身だ。彼は安心して決断できる権利を勝ち取っている。我々は急いでいない。 彼が『イエス』と言ってくれることを願おう」と、スカローニ監督は試合前の記者会見で記者団に語った。また、監督は自身の将来についても触れ、契約交渉は進行中であるものの、それが最優先事項ではないと述べた。
「契約更新は焦点ではない。エージェントが会長と話し合っているが、今のところワールドカップがすべてだ」と彼は語った。
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モーリタニア戦に向けた実験的な布陣
アルビセレステは今週金曜日にモーリタニアと対戦し、翌週火曜日にはザンビアとの試合を控えている。スカローニ監督は、これらの試合を、北米で開催される大会に向けた最終26人のメンバー入りを必死に狙う控え選手や若手選手たちの試金石として活用する意向だが、メッシも何らかの形で出場する予定だ。
「モーリタニア戦は、我々が注目している若手選手と、レベルアップを図りたい選手たちを織り交ぜた布陣になるだろう。メッシも出場する。この試合か、それとも2試合目のどちらから先発するかは分からないが、ピッチ上の彼を見る良い機会だ。我々がここで楽しんでいる姿を見てもらえるのは良いことだ」とスカローニ監督は説明した。
ディ・マリアの復帰は絶望的
スカローニ監督はまた、アンヘル・ディ・マリアの代表引退を含む個々の選手の状況についても言及し、ワールドカップを前に彼が復帰する可能性が示唆されていた。
しかし、その可能性は今や明確に否定された。スカローニ監督は次のように述べた。「我々は、ディ・マリアの代表としてのキャリアは終わったと理解している。彼は常にその意思を明確にしており、我々も当初から理解していた。あの騒ぎは外部から生じたものだと思う。彼とは非常に良好な関係にある。我々は常にメッセージをやり取りしている。」
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「フィナーリッシマ」の中止と選手団の調整
スペインとの「フィナリッシマ」の中止により、ワールドカップに向けた準備は若干の支障をきたしている。スカローニ監督は、運営面での困難に不満を漏らしたものの、アルゼンチンに戻ってトレーニングや試合を行うことが、チームの結束力にとってプラスになったと強調した。
「スペインとの決勝戦の中止については、皆さんと同様に追っていました。代替案を探さなければならないと話していましたが、すべてが遅れてしまいました。誰のミスでもありません。サッカーが二の次になってしまう状況があるのです。あの週は大変でした。合意には至りませんでした」とスカローニ監督は述べた。 「対戦相手を探し始めた。何も計画されていなかった。施設も選手を受け入れる準備さえできていなかった。結局、前向きに捉えるしかない。我々はここにいる。新しい選手たちをもっと知ることができるし、彼らにはワールドカップでの出場権を争う機会が与えられるべきだ」