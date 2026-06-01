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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

リオネル・メッシは2022年に「サッカーの頂点」に立った。では、史上最高の選手（GOAT）が2026年のワールドカップでアルゼンチン代表として栄冠を目指す原動力は何なのか？

Analysis
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リオネル・スカローニ監督は木曜日、キャプテンのリオネル・メッシを2026年ワールドカップの代表メンバーに選出した。メッシは「万全ではない」が、タイトル防衛へ向け予想通りの選出となった。

メッシは現在38歳で、今月39歳になる。インテル・マイアミが「左ハムストリングの筋肉疲労による過負荷」と発表したのも、20年以上にわたり極限まで使ってきた筋肉ゆえで、驚きは小さい。

多くの選手ならとっくに引退している年齢だ。それでもメッシが体を追い込む理由はあるのか。彼にはもはや証明も達成も必要ない。カタールW杯での優勝でキャリアは完結し、その強さで「GOAT」議論にも決着をつけた。

6度目のW杯に出場することで、彼にまだ得られるものがあるのだろうか。あるいは、すでに「生ける伝説」として失うものはないと感じているのだろうか。

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    夢が叶った

    多くの選手は代表での引退時期を選べない。 監督の判断やけがで突然終わることも多い。

    自ら引退を決断できる選手でも、絶頂期に退くのはまれだ。しかしメッシには、ワールドカップ制覇という最高の形で引退するチャンスが訪れた。

    トロフィーを掲げることは彼の最大の目標であり、サッカー界最大の舞台で母国を勝利に導き、ディエゴ・マラドーナに並ぶことができなかったという事実が、彼の長年の卓越した活躍を損なうかのように批判されてきた。

    2018年ロシア大会でベスト16敗退となり、その夢は一度は消えた。しかしカタールで彼は、信じられない状況下で夢を叶えた。


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  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    シュールな天才

    2022年のメッシは、まるで物理の法則を無視するかのようにプレーした。35歳の彼は15歳も年下の選手たちを翻弄。ヨスコ・グヴァルディオルもその一人だが、彼はむしろそれを誇りに思っていた。

    ルサイルでのアルゼンチンとの準決勝後、彼は「明日、子供たちに『90分間メッシをマークしたんだ』と自慢できるよ」と語った。

    同じピッチに立てたことを光栄に感じた相手は彼だけではなかった。オーストラリアのキーヌ・バッカスは「彼のプレーはまるで偽物のようだ。実際にどれほど優れているかは非現実的だ」と語った。

    しかもこの大活躍は、並外れた重圧下で生まれた。36試合無敗でカタール入りしたコパ・アメリカ王者のアルゼンチンは、初戦でサウジアラビアに敗れ早期敗退の危機に立たされた。その結果、メッシのキャプテンシーも再び疑問視されていた。


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    正真正銘のハリウッド

    祖国が最も必要としたとき、 メッシはメキシコ戦でチームを救う得点を挙げ、グループリーグから決勝まで全ラウンドで得点を記録した史上初の選手となった。アルゼンチンは1986年以来の優勝。マラドーナ以来、これほど決勝トーナメントを支配した選手はいない。

    8試合中5度のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、これ以上の結末は望めなかった。まるでハリウッド映画のヒーローのように、彼は語った。

    トロフィーを抱きしめながらTyCに語った。「狂気だ。なんて美しいんだ！ずっと欲しかった。運命だと感じていた。近づいてくるのだった。

    「このキャリアで全てを成し遂げられたのは幸運だった……そして、欠けていたこのタイトルがここにある。これでキャリアを締めくくりたかった。これ以上望むものはない。神に感謝する。神は私にすべてを与えてくれた。」それでもメッシは、夕日に向かって去っていくことを選ばなかった。

  • FBL-CONMEBOL-ARG-TRIBUTEAFP

    栄光に浸る

    長い間トロフィーを待ち続けたメッシが、すぐには離そうとしないのは当然だった。

    「このトロフィーをアルゼンチンに持ち帰り、皆さんと喜びを分かち合いたい」、史上最高とされる決勝直後、故郷のファンに語った。「サッカーが大好きで、代表として戦うことも大好きだ。世界王者として、あと数試合を戦い続けたい」

    彼はその権利を十分に持っていた。すべてを捧げてつかんだ栄光だからだ。

    だが彼は満足せず、すぐに新たなメダルを求め続けた。引退は考えず、勝利への強い意志は色褪せていなかった。

    それでも彼が代表を続けた最大の理由は、純粋にサッカーを楽しんでいたからだ。

  • Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    スカローニ効果

    ワールドカップ優勝はメッシにとってすべてを変えた。マラドーナから「後継者」と指名されて以来の重圧から彼を解放した。カタールでの自身の活躍にもかかわらず、彼はまずチーム全体の力だと強調した。だからこそ、この優勝は彼にとって何よりも大切だった。

    リオネル・スカローニが代表監督に就いてから、メッシは初めて監督やチームメイトと深い絆を築いた。

    メッシは昨年12月ESPNにこう語った。「彼は初日から明確な理念を示した。戦術よりも、チームとの強い絆を作ったことが最も偉大だ」 彼は選手一人ひとりとつながり、人間として理解し、声のかけ方を知っている。このチームを自ら築き上げ、無名選手も招き入れたからだ。

    「僕たちは仲がすごく良い素晴らしいチームだけど、練習試合や特定のトレーニングでは、本気でやるべき時は本気でやる。全員が全力を尽くす。それがこのチーム、そしてこの代表チームの大きな強みなんだ。

    すべてはスカローニ監督とスタッフが生み出した雰囲気だ」とメッシも語るように、彼自身もその一翼を担っている。


  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    「メッシの11人」に残された最後の仕事

    キャプテンとして批判もあるが、メッシは長年リーダーの役割を果たすようになった。かつては「左足で語る」無口な選手だったが、今は試合後、198cmの相手にも猛烈な言葉を浴びせる。世界最高の選手ながら、私たちはその一面をほとんど見たことがなかった。だがチームメイトは知っていた。そして、その姿こそを愛している。

    エミリアーノ・マルティネスはチームメイトを「メッシのために戦うライオン」と表現し、ジュリアン・アルバレスもコパ・アメリカ前に「全員がキャプテンが残ってくれて喜んでいる。彼がいるだけで全てが良くなる」と語った。

    アルゼンチン代表は、まるで兄弟のような絆で結ばれたチームへと変貌した。ホルヘ・バルダーノはそれを「サッカー界のオーシャンズ11」と表現した。

    「選手たちがバスから降りる写真を見た。先頭にメッシ、その後ろに他の選手が三角形に並ぶ。言葉にできない象徴的な価値がある。アルゼンチンとは何かを語っている」と1986年ワールドカップ優勝者はガーディアン紙に語った。「レオの幸せが伝わってくる。彼は解放されている」

    2026年まで現役を続けるかはまだ不明だ。2024年コパ・アメリカでは怪我で離脱し、ワールドカップでも同じリスクがある。

    それでもスカローニ監督にとってメッシ招集は当然の選択だ。38歳になっても得点を重ね、他者には見えないパスを供給する。その影響力は「見たことがない」と監督を驚嘆させる。2022年には2026年の代表にメッシの枠を確保したい」と語っていた。

    アメリカでプレーすることでレガシーを傷つけるという懸念もあるが、根拠はない。宿敵ロナウドと違い、彼はすでにW杯を制している。成し遂げた偉業は揺るがない。4年前にサッカーを完成させた彼は、今、ただ楽しんでいる。

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