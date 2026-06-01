リオネル・メッシは2022年に「サッカーの頂点」に立った。では、史上最高の選手（GOAT）が2026年のワールドカップでアルゼンチン代表として栄冠を目指す原動力は何なのか？

メッシは現在38歳で、今月39歳になる。インテル・マイアミが「左ハムストリングの筋肉疲労による過負荷」と発表したのも、20年以上にわたり極限まで使ってきた筋肉ゆえで、驚きは小さい。

多くの選手ならとっくに引退している年齢だ。それでもメッシが体を追い込む理由はあるのか。彼にはもはや証明も達成も必要ない。カタールW杯での優勝でキャリアは完結し、その強さで「GOAT」議論にも決着をつけた。

6度目のW杯に出場することで、彼にまだ得られるものがあるのだろうか。あるいは、すでに「生ける伝説」として失うものはないと感じているのだろうか。