リオネル・メッシは2022年に「サッカーの頂点」に立った。では、史上最高の選手（GOAT）が2026年のワールドカップでアルゼンチン代表として栄冠を目指す原動力は何なのか？

キャプテンとして批判もあるが、メッシは長年リーダーの役割を果たすようになった。かつては「左足で語る」無口な選手だったが、今は試合後、198cmの相手にも猛烈な言葉を浴びせる。世界最高の選手ながら、私たちはその一面をほとんど見たことがなかった。だがチームメイトは知っていた。そして、その姿こそを愛している。
エミリアーノ・マルティネスはチームメイトを「メッシのために戦うライオン」と表現し、ジュリアン・アルバレスもコパ・アメリカ前に「全員がキャプテンが残ってくれて喜んでいる。彼がいるだけで全てが良くなる」と語った。
アルゼンチン代表は、まるで兄弟のような絆で結ばれたチームへと変貌した。ホルヘ・バルダーノはそれを「サッカー界のオーシャンズ11」と表現した。
「選手たちがバスから降りる写真を見た。先頭にメッシ、その後ろに他の選手が三角形に並ぶ。言葉にできない象徴的な価値がある。アルゼンチンとは何かを語っている」と1986年ワールドカップ優勝者はガーディアン紙に語った。「レオの幸せが伝わってくる。彼は解放されている」
2026年まで現役を続けるかはまだ不明だ。2024年コパ・アメリカでは怪我で離脱し、ワールドカップでも同じリスクがある。
それでもスカローニ監督にとってメッシ招集は当然の選択だ。38歳になっても得点を重ね、他者には見えないパスを供給する。その影響力は「見たことがない」と監督を驚嘆させる。2022年には「2026年の代表にメッシの枠を確保したい」と語っていた。
アメリカでプレーすることでレガシーを傷つけるという懸念もあるが、根拠はない。宿敵ロナウドと違い、彼はすでにW杯を制している。成し遂げた偉業は揺るがない。4年前にサッカーを完成させた彼は、今、ただ楽しんでいる。