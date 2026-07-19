リオネル・メッシは150万ドルの賭けで「呪われた」のか？ ドレイクがアルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝前に賭けを明かしたが、このラップ界のスーパースターからの応援は必ずしも歓迎されていない。

メッシはプレッシャーに慣れているが、2026年FIFAワールドカップ決勝のスペイン戦を前に、ピッチ外で新たな話題が浮上した。ドレイクが、アルゼンチンが90分以内に勝利すると150万ドルを賭けたと明かしたのだ。

的中すれば約510万ドルの配当が見込まれる。カナダのラッパーはメッシの才能を信じているが、この報道にアルゼンチンファンは不安を隠せない。



