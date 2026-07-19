Getty Images
翻訳者：
リオネル・メッシは150万ドルの賭けで「呪われた」のか？ ドレイクがアルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝前に賭けを明かしたが、このラップ界のスーパースターからの応援は必ずしも歓迎されていない。
ドレイク、アルゼンチンへの投資を大幅拡大
メッシはプレッシャーに慣れているが、2026年FIFAワールドカップ決勝のスペイン戦を前に、ピッチ外で新たな話題が浮上した。ドレイクが、アルゼンチンが90分以内に勝利すると150万ドルを賭けたと明かしたのだ。
的中すれば約510万ドルの配当が見込まれる。カナダのラッパーはメッシの才能を信じているが、この報道にアルゼンチンファンは不安を隠せない。
- Getty Images/Calciomercato
最近の連敗で、決勝を前に迷信が広まっている。
「ドレイク・カーズ」と呼ばれる迷信がある。ラッパーのドレイクが公に支持したアスリートやチームは、必ず期待外れに終わるというのだ。
アルゼンチンの運命をめぐる懸念は、ドレイクが最近相次いで賭けに失敗していることでさらに高まっている。今年2月のスーパーボウルではニューイングランド・ペイトリオッツがシアトル・シーホークスに敗れ、彼は100万ドルの損失を被ったと報じられた。さらに全米オープンではヤニック・シナーがカルロス・アルカラスを破ると予想して30万ドルを失った。
サッカー以外の競技でも巨額の負けが続き、スペイン紙『マルカ』はサッカー賭けだけで純損失が約190万ドルと報じた。公開賭けを追跡するサイト「TheDrakeCurse」は、約90件の賭けで的中率36.8％と低調で、彼を「呪われた存在」と認定している。
- Getty Images Sport
アルゼンチン、不吉な兆しとの戦い
リオネル・スカローニ率いるアルゼンチン代表には、歴史的に見てわずかな希望がある。ラッパーのドレイクは2022年カタールW杯決勝でアルゼンチンに100万ドルを賭け、PK戦でフランスを破ると正確に予測した。
とはいえ、アルゼンチンは迷信より卓越した技術に自信を持つ。メッシは大会序盤で「IShowSpeedの呪い」もすでに打ち破っている。
- Getty Images
メッシ対ヤマル：究極の対決
大会屈指の守備を誇るスペイン代表には、バルセロナのスターが多数名を連ねる。肉体だけでなく精神の戦いも熾烈だ。この決勝は、メッシにとって「円環が閉じる」詩的な瞬間ともなる。インテル・マイアミのスターは、大会を通じて話題をさらったスペインの若き新星ラミン・ヤマルと対決する。
アルゼンチンは史上3カ国目となるW杯連覇を狙う。成功すれば、メッシのレガシーは揺るぎないものになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。