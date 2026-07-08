リオネル・メッシは、ワールドカップのエジプト戦でアルゼンチンが劇的に逆転した際、怒り心頭で「非常に苦悩していた」と明かした。

0－2から同点、さらに延長で逆転。大惨事になりかねない展開から一転、狂喜乱舞の結末となった試合終了の笛が鳴ると、アルゼンチンのエースは涙を流していた。リードを許し敗退が目前に迫ったが、クリスティアン・ロメロとメッシの同点弾、アディショナルタイムのエンツォ・フェルナンデスの劇的ゴールで逆転。しかしキャプテンは自身のパフォーマンスに満足していなかった。

試合後、動揺を隠せないメッシはこう語った。「PKを外して本当に腹が立ったし、落ち込んだ。あの瞬間に入れていれば流れが変わっていた。僕たちは良いプレーをしていたし、PK以外でもチャンスがあった。相手GKのセーブは信じられなかった。最後にチャンスが来て、チームを救えたのはとても特別なことだ。」