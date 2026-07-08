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リオネル・メッシは、ワールドカップのエジプト戦でアルゼンチンが劇的に逆転した際、怒り心頭で「非常に苦悩していた」と明かした。
エジプトとの激闘を終えたメッシの複雑な心境
0－2から同点、さらに延長で逆転。大惨事になりかねない展開から一転、狂喜乱舞の結末となった試合終了の笛が鳴ると、アルゼンチンのエースは涙を流していた。リードを許し敗退が目前に迫ったが、クリスティアン・ロメロとメッシの同点弾、アディショナルタイムのエンツォ・フェルナンデスの劇的ゴールで逆転。しかしキャプテンは自身のパフォーマンスに満足していなかった。
試合後、動揺を隠せないメッシはこう語った。「PKを外して本当に腹が立ったし、落ち込んだ。あの瞬間に入れていれば流れが変わっていた。僕たちは良いプレーをしていたし、PK以外でもチャンスがあった。相手GKのセーブは信じられなかった。最後にチャンスが来て、チームを救えたのはとても特別なことだ。」
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PKスポットにまつわる不本意な歴史
メッシは試合終盤に同点弾をマークしたが、12ヤードのPKをエジプトのモスタファ・ショベイルに止められ、望まぬ記録を作った。グループリーグのオーストリア戦に続き、PK戦を除けばワールドカップで1大会2本のPKを失敗した初の選手となった。
メッシは「正直、この勝ち方ができたことがうれしい。2－0とリードされたときは厳しかったが、逆転できて興奮した。また苦戦したが、これがワールドカップだ。どの試合も接戦だ。とてもうれしい」と語った。
マラドーナの伝説に匹敵する
PKを外しても、メッシのオープンプレーは歴史的だった。相手陣で存在感を示し、執拗なドリブルと広い視野でチームを救った。1986年のマラドーナ以来、W杯1試合で得点・5回以上ドリブル成功・5回以上チャンス創出を達成した初の選手となった。
39歳のアイコンは今大会8ゴール目。リオネル・スカローニ監督率いるチームにとって、彼が不可欠であることを再証明した。「誇り、気概、意欲の証だ。とても誇らしい」とメッシ。「展開を考えれば、全員にとって安堵の瞬間だった。0－2から巻き返すのは簡単ではない…… でも、このチームは最後まで諦めない。クティの早い時間帯のゴールに助けられ、90分間で逆転できた。今日は本当にすごい試合だった。このまま突き進みたい」
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カンザスでの運命の出会い
アトランタでの辛勝で前回王者は連覇の望みを維持した。スカローニ体制で粘り強さを武器にするアルゼンチンは、ノックアウトステージを突破するため、選手全員が闘志を燃やす必要がある。
土曜にはカンザスへ移動し、準々決勝でスイスと対戦する。メッシがアルゼンチン史上に残るパフォーマンスを発揮しており、この大舞台の心理的プレッシャーを乗り切れば、北米での決勝進出も十分に可能だ。
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