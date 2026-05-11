リオネル・メッシは、ネイマールが「非常に特別な選手」で、ブラジル代表のワールドカップ招集に「値する」と主張。元バルセロナのチームメイトは「常に最高の選手の一人であり続ける」と語った。

メッシは、ピッチ上の技術だけでなく、かつてのチームメイトであるネイマールの人柄にも言及した。38歳のアルゼンチン代表は、ブラジル人選手のありのままの生き方とサッカーへの姿勢を今も強く支持し、それが現代サッカー界では稀有だと指摘する。ネイマールは膝の手術を繰り返しており、2023年後半以降代表戦に出ていない。それでも現在は、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督にコンディションを証明しようとしている。

メッシは「彼には特別なカリスマがある。演技せず、周囲の目を気にせず、自然に生きる。それこそが彼の幸せだ」と語った。