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リオネル・メッシは、ネイマールが「非常に特別な選手」で、ブラジル代表のワールドカップ招集に「値する」と主張。元バルセロナのチームメイトは「常に最高の選手の一人であり続ける」と語った。
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親友へのメッシの支援
メッシは、最近の調子やコンディションに関係なく、ネイマールをブラジル代表のワールドカップメンバーに選出するよう求めた。バルセロナとパリ・サンジェルマンの両方で共にプレーしたアルビセレステのレジェンドは、この大会には最高の舞台に最高のスターが必要だと考えている。
ラジオ番組『Lo del Pollo』に出演したメッシはこう語った。「最高の選手たちに大会に出てほしい。ネイマールはコンディションに関わらずその一人だ。ブラジルとサッカー界にとって重要な彼をワールドカップで観たい。出場できるよう願っているが、客観的にはなれない。彼は常にいるべき存在だからだ。 友人の彼には出場して、いい結果が出ることを願っている。彼ならその価値がある」
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ネイマールの独特なカリスマ性
メッシは、ピッチ上の技術だけでなく、かつてのチームメイトであるネイマールの人柄にも言及した。38歳のアルゼンチン代表は、ブラジル人選手のありのままの生き方とサッカーへの姿勢を今も強く支持し、それが現代サッカー界では稀有だと指摘する。ネイマールは膝の手術を繰り返しており、2023年後半以降代表戦に出ていない。それでも現在は、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督にコンディションを証明しようとしている。
メッシは「彼には特別なカリスマがある。演技せず、周囲の目を気にせず、自然に生きる。それこそが彼の幸せだ」と語った。
ワールドカップ制覇をかけた戦い
メッシは、前回王者のアルゼンチンでも今回は絶対的優勝候補ではないと語った。
マイアミ・インテルでプレーするスターはこう説明した。「ワールドカップは出場国のレベルが高く、常に難しい大会だ。コパ・アメリカでもワールドカップでも、アルゼンチン人は公式戦ごとに希望を抱く。それでも、より好調な優勝候補がいる現実も認めなければならない。
「現時点で最も強いのはフランスだ。彼らは高いレベルの選手を多く抱えている。スペインもブラジルも候補だ。ブラジルは最近調子が良くないが、常にタイトルを狙える選手がいると信じている。」
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史上最高の選手に引退の予定はない
アルゼンチン代表はコンディションに課題があるものの、台頭する若手が希望だとメッシは語った。若さと経験の融合を評価し、多くの選手が成長して2度目のW杯を迎えるとも述べた。
39歳の誕生日を目前に控え、インテル・マイアミで輝き続ける元バルサのアイコンは、引退の気配を全く見せていない。メッシは将来についてこう語った。「サッカーが大好きだ。もうできないその日までプレーし続ける」。