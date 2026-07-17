ラポルタ氏は、メットライフ・スタジアムで行われるワールドカップ決勝を前にニューヨークにいる。スペイン対アルゼンチンの一戦にはバルサの現役・OBが複数出場。スペイン代表にはバルサから8名、アルゼンチン代表の主将はメッシが務める。

ラポルタ会長は、決勝を通じてクラブの影響力が示されると述べ、「ラ・マシアがエリート選手を輩出する能力を再証明する機会」と語った。また、どちらのチームが優勝しても、バルサアカデミー出身選手が世界最大の舞台で競う意義は大きいと強調した。