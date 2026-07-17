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翻訳者：
「リオネル・メッシは過去、ラミン・ヤマルは未来だ」――ジョアン・ラポルタ会長は、アルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝でバルセロナの英雄たちが激突することに期待を寄せている。
ラ・マシアが脚光を浴びる
ラポルタ氏は、メットライフ・スタジアムで行われるワールドカップ決勝を前にニューヨークにいる。スペイン対アルゼンチンの一戦にはバルサの現役・OBが複数出場。スペイン代表にはバルサから8名、アルゼンチン代表の主将はメッシが務める。
ラポルタ会長は、決勝を通じてクラブの影響力が示されると述べ、「ラ・マシアがエリート選手を輩出する能力を再証明する機会」と語った。また、どちらのチームが優勝しても、バルサアカデミー出身選手が世界最大の舞台で競う意義は大きいと強調した。
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メッシとヤマル：バトンタッチ
ラポルタ氏は、決勝でメッシとヤマルが敵味方として対戦することの意義を語った。メッシのバルセロナへの並外れた貢献を称えつつ、ヤマルをクラブの次代を担う旗手と位置づけた。
「メッシが再び決勝へ進出し、とても嬉しい」とラポルタはRAC1に語った。「彼はラ・マシアの誇りだ。メッシは過去であり現在であり、ラミネは現在であり未来だ。我々はバルサらしいスタイルを守れていることを誇りに思う。
会長として、この2人をクラブで育てられたことを誇りに思う。ジョアン・ガルシア、エリック・ガルシア、W杯で躍進中のパウ・クバルシ、ダニ・オルモ、ガビ、ペドリ、フェラン・トーレスもいる。本当に圧巻だ。」
バルセロナの影響力は依然として明らかだ
ラポルタ氏は、この決勝戦を、ラ・マシアが世界クラスの才能を輩出し続けるバルセロナ成功の証と語る。多くの選手がスペイン代表として活躍し、メッシがアルゼンチン代表を率いることが、クラブの哲学が最高レベルで影響を保っている証拠だと確信している。
また、バルセロナの現有戦力を称え、「8人の選手を誇りに思う。会長として、彼らの才能に満足と感謝を感じている」と語った。
代表レベルでは、異なるスタイルが激突する最高の試合になるでしょう。審判も存在感を示さねばなりません。アルゼンチンはアグレッシブ、スペインは団結力でバルサに似ています。バルサは最高で、誰もが認めています。」
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最大の舞台が待ち受けている
ワールドカップ決勝はアルゼンチン対スペイン。両チームにはバルセロナ出身選手が多数いる。この試合は世界王者を決めるだけでなく、メッシやヤマル、スペイン代表に選ばれているバルセロナ所属選手ら「ラ・マシア」出身者にとって、サッカー界最大の舞台で存在感を示すまたとない機会になる。
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