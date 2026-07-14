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リオネル・メッシは試合時間の多くを歩いている。それでもアルゼンチン代表は、ワールドカップ準決勝のイングランド戦へ「支配するために適応」している。
天才の戦術的進化
BBCの報道によると、メッシは今大会の走行距離の47％をウォーキングでカバーし、これはフィールドプレーヤーで最高割合だ。身体能力の低下に屈せず、試合を支配できるよう適応してきた。90分あたりの走行距離は8.2km、1試合あたりのスプリントは平均2.7回で、4年前の5.3回から大幅に減少している。
それでもパフォーマンスは依然として卓越している。33本のシュートと21回のチャンス創出は、1986年のマラドーナ以来の最高記録だ。動きは減っても影響力は増しており、試合を読む目が最大の武器であることを証明している。
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空間の芸術を極める
体力を温存する現在の戦略は、変革を続けてきたキャリアの最新局面だ。バルセロナで頭角を現して以来、メッシはウインガーから「フォールス・ナイン」、そしてインテル・マイアミやアルゼンチン代表では深い位置からゲームを組み立てるプレイメーカーへと転身した。戦術的な変遷についてメッシはこう語る。「以前は戦術にあまり注意を払わなかった。しかしグアルディオラ監督の下で多くを学んだ。 スペースの使い方やボールキープ、試合がどう機能するかを理解し始めたんだ」
さらに、サッカー界の変遷についてもこう語った。「サッカーは大きく変わった。プレースタイルもシステムも。今はより戦術的でフィジカル重視だ。以前はもっとスペースがあった」。
歴史あるライバル関係が再燃
このベテラン主将は今大会8ゴール3アシストを記録し、キリアン・ムバッペと並んで得点王争いの首位に立つ。アルゼンチンは1962年以来の連覇を狙う。その前に立ちはだかるイングランドとは水曜日にアトランタ・スタジアムで対戦する。
イングランドには大きな課題がある。メッシが過去15回のワールドカップで記録した成績の中で、ポーランドだけが成し遂げたこと――つまり、メッシの得点とアシストを阻止すること――に挑戦しなければならないからだ。
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メッシの今後はどうなるのか？
水曜日、アトランタ・スタジアムではアルゼンチンが決勝進出をかけて戦う。メッシがイングランド戦で試合のペースを支配し、戦術的な駆け引きを切り抜ければ、連覇へ一歩近づき、統計以上の偉業を確固たるものにする。
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