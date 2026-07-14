体力を温存する現在の戦略は、変革を続けてきたキャリアの最新局面だ。バルセロナで頭角を現して以来、メッシはウインガーから「フォールス・ナイン」、そしてインテル・マイアミやアルゼンチン代表では深い位置からゲームを組み立てるプレイメーカーへと転身した。戦術的な変遷についてメッシはこう語る。「以前は戦術にあまり注意を払わなかった。しかしグアルディオラ監督の下で多くを学んだ。 スペースの使い方やボールキープ、試合がどう機能するかを理解し始めたんだ」

さらに、サッカー界の変遷についてもこう語った。「サッカーは大きく変わった。プレースタイルもシステムも。今はより戦術的でフィジカル重視だ。以前はもっとスペースがあった」。