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リオネル・メッシは罰を免れた。米国代表は、アルゼンチン主将の反則が罰せられなかったのと同じ状況でフォラリン・バログンがレッドカードを受けたことに怒りと困惑を隠せなかった。
バログンの退場でUSMNTの安定性に疑問符。
米国はボスニアを2－0で下したが、64分にバログンが退場し勝利の喜びは半減した。VAR検証の結果、ボール争奪時にタリク・ムハレモヴィッチの足首に足が当たったとしてレッドカードが出た。
この判定は、元米国代表DFララスが大会序盤のアルジェリア戦でメッシが同じように足裏を当てた場面の映像を共有したことで議論に。ララスは両プレーが同等と主張し、メッシに処分がなかったことから審判とVARの一貫性への批判が噴出した。
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ポチェッティーノはこの決定を批判した
ポチェッティーノ監督は退場処分に強く異議を唱え、バログンに相手を傷つける意図はなかったと主張した。また、米国代表監督は、このフォワードが次の試合に出場できなくなることを知って落胆していたことも明かした。
「私から見れば、レッドカードになるような行為ではない」とポチェッティーノ監督は『The Athletic』の取材に語った。「相手選手を踏む意図はなかった。これはサッカーでよくあるプレーで、偶然起きたことだ。
彼はとても落胆している。意図的なプレーではなかったのに悲しんでいる。この気持ちを和らげる手立てはない。これがサッカーだ。彼は必ずチームを助けてくれるだろう。次のラウンドに進み、彼が再び出場できることを願っている。」
また、ウェストン・マッケニーも監督に同意し、ロッカールームでは選手たちが判定に落胆していると語った。「映像は見ていないが、チームメイトたちが話していた。審判は判定を下したのだろうが、疑問を感じる。
「大会を通じて、同じくらいのプレーでもカードが出ない場面が多かった。基準が分からない。チームメイトの話では、あれはレッドではなく、せいぜいイエローだ」
ララス、メッシへの二重基準を指摘
一方、ララス氏はメッシが同様のファウルで処分を免れたことに疑問を呈し、こうした判断の相違は今大会のVAR適用に一貫性が欠けていることを示していると主張した。
「あれはレッドカードではない」とララスは『State of the Union』ポッドキャストで述べた。「その瞬間も、映像で見ても悪く見えるのは分かる。だが、状況の感覚と理解が必要だ。ひどい判定だった。
「もし彼の名前がメッシだったら――大会序盤で見られたように――彼は今もピッチに立っていて、月曜のシアトルでの試合にも出場できていたはずだ」と指摘しておきたい。
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USMNTは主力FWを欠いたまま次のラウンドに臨む
米国代表はシアトルでのベルギー戦（ベスト16）へ準備を進めるも、バログンの出場可否は依然不透明だ。レッドカードが確定すれば、ポチェッティーノ監督は大会の重要な局面で得点王の代役探しを迫られる。
出場停止期間は現時点で不明。FIFA規定では一発レッドは最低1試合の出場停止となり、懲戒委員会が「特に危険」と判断すればさらに長い停止が科される。米国代表は異議申し立てを行う見込みだ。