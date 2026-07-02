ポチェッティーノ監督は退場処分に強く異議を唱え、バログンに相手を傷つける意図はなかったと主張した。また、米国代表監督は、このフォワードが次の試合に出場できなくなることを知って落胆していたと明かした。

「私から見れば、レッドカードになるような行為ではない」とポチェッティーノ監督は語った。「相手選手を踏む意図はなかった。これはサッカーではよくあるプレーで、偶然起きたことだ。

彼はとても落胆している。意図的なプレーではなかったのに悲しんでいる。この気持ちを和らげることはできない。これがサッカーだ。彼は必ずチームを助けてくれるだろうし、次のラウンドに進んで彼が再び出場できることを願っている。」

また、ウェストン・マッケニーも監督に同意し、ロッカールームでは選手たちが判定に失望していると語った。「映像は見ていないが、チームメイトたちが話していた。審判の判断だろうが、疑問を感じる。

「大会を通じて、同じくらいのプレーでもカードが出ないことが多かった。基準が分からない。チームメイトの話では、あれはレッドではなく、せいぜいイエローだ。それも意図的なものではない」