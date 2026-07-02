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リオネル・メッシは罰を免れた。米国代表は怒り心頭だ。フォラリン・バログンがワールドカップでレッドカードをを受けたが、同じ反則でメッシは処罰されなかったからだ。
バログンの退場でUSMNTの安定性に疑問符。
米国はボスニアを2－0で下したが、64分にバログンが退場し喜びは半減した。VARチェックの結果、ボール争奪時にタリク・ムハレモヴィッチの足首に足を乗せたとして即レッドカードを受けた。
この判定は、元米国代表DFララスが大会序盤のアルジェリア戦でメッシが同じように足裏を当てた場面を共有したことで議論を呼んだ。ララスは両プレーが同等だと主張。メッシに処分がなかったことから、審判とVARの一貫性への批判が噴出した。
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ポチェッティーノ監督はこの決定を批判した
ポチェッティーノ監督は退場処分に強く異議を唱え、バログンに相手を傷つける意図はなかったと主張した。また、米国代表監督は、このフォワードが次の試合に出場できなくなることを知って落胆していたと明かした。
「私から見れば、レッドカードになるような行為ではない」とポチェッティーノ監督は語った。「相手選手を踏む意図はなかった。これはサッカーではよくあるプレーで、偶然起きたことだ。
彼はとても落胆している。意図的なプレーではなかったのに悲しんでいる。この気持ちを和らげることはできない。これがサッカーだ。彼は必ずチームを助けてくれるだろうし、次のラウンドに進んで彼が再び出場できることを願っている。」
また、ウェストン・マッケニーも監督に同意し、ロッカールームでは選手たちが判定に失望していると語った。「映像は見ていないが、チームメイトたちが話していた。審判の判断だろうが、疑問を感じる。
「大会を通じて、同じくらいのプレーでもカードが出ないことが多かった。基準が分からない。チームメイトの話では、あれはレッドではなく、せいぜいイエローだ。それも意図的なものではない」
ララス、メッシへの二重基準を指摘
一方、ララス氏はメッシが同様のファウルで処分を免れたことに疑問を呈し、こうした判断の相違は今大会のVAR適用に一貫性が欠けていることを示していると主張した。
『State of the Union』ポッドキャストで彼は「あれはレッドカードではない。その瞬間も、映像でも悪く見えるのは分かるが、状況の感覚と理解が必要だ。ひどい判定だ」と語った。
「もし彼の名前がメッシだったら――大会の序盤で見られたように――彼は今もピッチに立っていて、月曜日のシアトルでの試合にも出場できていたはずだ」と指摘しておくべきだろう。」
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USMNT、主力FWを欠きベスト16戦へ
米国代表はシアトルでのベルギー戦（ベスト16）へ準備中。バログンが欠場するため、ポチェッティーノ監督は得点王の穴埋めが急務だ。ハジ・ライトとリカルド・ペピは先発を狙い、チームは準々決勝進出を目指す。