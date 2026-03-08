Getty/GOAL
「リオネル・メッシは桁違いだ！」－プレネル・キンペンベが「狂った」元PSGチームメイトがクリスティアーノ・ロナウドを上回る理由を説明
キンペンベが史上最高の議論に決着をつける
フランス代表センターバックのキンペンベが、サッカー界の2大レジェンドの長く続くライバル関係について語った。2021年から2023年までパルク・デ・プランスでメッシとロッカールームを共にした彼は、その天才的なプレーを間近で目撃してきた。
メッシがパリ行きを決めた瞬間を振り返り、キンペンベは「チーム全体に衝撃が走った」と認めた。ジャスト・リヤドのYouTubeチャンネルで彼は率直にこう語った。「レオ・メッシのPSG加入？クレイジー…クレイジー…俺は狂ったように興奮したよ。彼がPSGに来るってことは、ただただ嬉しい。心の中で『世界最高の選手が俺のチームにいる』って思うんだ」
才能と努力の違い
現代最高の選手二人から選ぶよう明示的に求められた際、2018年ワールドカップ優勝者は明確な選択を示した。キンペンベはこう述べた。「二人とも好きだが、チームメッシを選ぶね。強すぎるんだ。ロナウドも大好きだよ、だって彼は努力家だから。メッシは生まれつき持ってる。ロナウドも生まれつき持ってたけど、彼自身の方法でそれを形作ったんだ」
「メッシは桁違いだよ、兄弟。彼とロンダをやる時の技術的なクオリティ…プレスをかけても、彼は全てを見通してフェイントでかわすんだ…本当に狂ってるよ」
分かれる道――サッカーのレジェンドたち
この偉大なライバル関係の主人公たちは、共に過ごした時代を経て、今や別々の大陸で活躍している。メッシは現在、インター・マイアミでメジャーリーグサッカーを席巻しており、契約を2028年まで延長したばかりだ。2026シーズンの開幕3試合で既に3得点を挙げている。
一方、41歳のロナウドはサウジアラビアでハムストリングの負傷に苦しんでいる。アル・ナセルでのこの身体的逆境にもかかわらず、公式戦通算1000得点という驚異的な記録達成に向け、965得点という現状からなおも強い集中力を維持している。クラブでの初となる主要タイトル獲得と、キャリアの黄昏期にポルトガル代表をワールドカップ優勝へ導くという野心的な夢を、今もなお抱き続けている。
キンペンベの新たな章
キンペンベ（30）もまた、一つのクラブでキャリアを築いてきた選手として、予想外の転機を迎えた。10歳でPSGのアカデミーに入団し、11シーズンで241試合に出場、2025年のチャンピオンズリーグ優勝を含む26のトロフィーと8度のリーグ・アン優勝を経験した。しかし重傷による不運に見舞われた後、中東のカタールSCへ移籍した。
