「リオネル・メッシは桁違いだ！」－プレネル・キンペンベが「狂った」元PSGチームメイトがクリスティアーノ・ロナウドを上回る理由を説明

フランス代表センターバックのキンペンベが、サッカー界の2大レジェンドの長く続くライバル関係について語った。2021年から2023年までパルク・デ・プランスでメッシとロッカールームを共にした彼は、その天才的なプレーを間近で目撃してきた。

メッシがパリ行きを決めた瞬間を振り返り、キンペンベは「チーム全体に衝撃が走った」と認めた。ジャスト・リヤドのYouTubeチャンネルで彼は率直にこう語った。「レオ・メッシのPSG加入？クレイジー…クレイジー…俺は狂ったように興奮したよ。彼がPSGに来るってことは、ただただ嬉しい。心の中で『世界最高の選手が俺のチームにいる』って思うんだ」