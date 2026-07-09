エジプトサッカー協会は、アルゼンチンとの決勝T1回戦（2-3）敗退を受け、フランス人審判フランソワ・レテキシエのW杯出場停止を要求する正式抗議を行った。ホッサム・ハッサン監督は試合直後、「世界王者、特にメッシを大会に残そうとしている」と示唆した。

コリーナ氏はこれを明確に批判。「審判への公的な批判は、審判やその家族への脅迫につながる恐れがある。それは間違っている」と語った。

エジプト側は、エンツォ・フェルナンデスの決勝ゴール（90+2分）直前にアルゼンチンDFがペナルティエリアでファウルを犯し、PKを与えるべきだったと主張。さらにモスタファ・ジコのゴール（58分）も誤って取り消されたとしている。