「根拠のない非難は、私たちのスポーツにはあってはならない」とこのイタリア人審判は国際連盟のホームページで述べたが、具体的な事例には言及しなかった。しかし、コリーナ氏は意味深長にこう付け加えた。「審判の判定が誰かによって影響を受けるとは、誰も主張できない。FIFA会長でさえもだ。」
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リオネル・メッシは有利な判定を受けたのか？ 審判委員長のコリーナ氏が、ワールドカップの混乱を受けて厳しく批判した。
エジプトサッカー協会は、アルゼンチンとの決勝T1回戦（2-3）敗退を受け、フランス人審判フランソワ・レテキシエのW杯出場停止を要求する正式抗議を行った。ホッサム・ハッサン監督は試合直後、「世界王者、特にメッシを大会に残そうとしている」と示唆した。
コリーナ氏はこれを明確に批判。「審判への公的な批判は、審判やその家族への脅迫につながる恐れがある。それは間違っている」と語った。
エジプト側は、エンツォ・フェルナンデスの決勝ゴール（90+2分）直前にアルゼンチンDFがペナルティエリアでファウルを犯し、PKを与えるべきだったと主張。さらにモスタファ・ジコのゴール（58分）も誤って取り消されたとしている。
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リオネル・メッシとアルゼンチン代表は審判団に優遇されていたのか？「ファウルはファウルだ」
コリーナ氏によると、どちらの判定も正しかったという。取り消されたゴール前では、エジプトのマルワン・アッティアがリサンドロ・マルティネスの足を踏んでいた。「ファウルはファウルだ」とコリーナ氏は述べた。一方、試合終盤の決勝ゴール前の接触は「通常のサッカーにおける接触」であり、VARも同様と判断した。
ゴールが認められるたびに攻撃の過程は検証される。攻撃の組み立て段階でファウルがあり、それがゴールの成立に影響するとVARが判断した場合、ピッチサイドでの検証が推奨される。ゴールからの距離や時間には明確な制限はないとコリーナ氏は述べた。
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