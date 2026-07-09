エジプトサッカー協会は、アルゼンチンとの決勝トーナメント1回戦で2－3で敗れた後、フランス人審判フランソワ・レテキシエのワールドカップ出場停止を求め正式に抗議した。ホッサム・ハッサン代表監督は試合直後、「大会側が世界王者、特にメッシを残そうとしている」と示唆した。

コリーナ氏はこれを明確に批判。「審判への公然とした批判は、審判やその家族への脅迫につながる恐れがある。それは間違っている」と語った。

エジプト側は、決勝点（90+2分）直前にアルゼンチンDFがペナルティエリアでファウルを犯しPKを与えるべきだったと主張。さらに58分のジコのゴールも誤って取り消されたとしている。