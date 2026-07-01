わずか18歳のヤマルは、ゴールデンボーイ賞を受賞し、スペイン代表としてユーロ2024で優勝。バルセロナではラ・リーガを3度制した。

2025年のバロンドールではウスマン・デンベレに次ぐ2位に入った。この10代が世界最高かと問われたガビは、8度受賞したリオネル・メッシの次に彼を置くと言い切った。 良い時も悪い時も、私は彼と最後まで共に戦う」とガビは語った。