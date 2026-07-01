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「リオネル・メッシは別格」――ガビがラミネ・ヤマルを「最高」と称賛。バルセロナのスターたちがスペイン代表としてワールドカップ制覇を狙う。
試合に向けた鋭さを高める
ハムストリングの負傷でW杯準備が滞ったヤマルは、慎重に試合感覚を取り戻している。バルセロナ所属のウインガーはスペイン代表で出場時間を徐々に伸ばし、カーボベルデ戦19分、サウジアラビア戦45分（1ゴール）、ウルグアイ戦76分と出場した。
『ラ・バンガルディア』紙のインタビューで、ガビは「おそらく彼はまだ100％ではない。だがラミンは70％でも最高だ。試合を重ねるごとにさらに良くなる」と、万全でない状態でもヤマルの実力を強調した。
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リオネル・メッシとの比較
わずか18歳のヤマルは、ゴールデンボーイ賞を受賞し、スペイン代表としてユーロ2024で優勝。バルセロナではラ・リーガを3度制した。
2025年のバロンドールではウスマン・デンベレに次ぐ2位に入った。この10代が世界最高かと問われたガビは、8度受賞したリオネル・メッシの次に彼を置くと言い切った。 良い時も悪い時も、私は彼と最後まで共に戦う」とガビは語った。
世界的な強い圧力への対処
主要大会のスポットライトは若い選手を圧倒するが、ヤマルは常に冷静だ。ガヴィは、ヤマルの知名度が急上昇しても動じない姿に今も驚いている。
ガヴィは続ける。「時々彼に『どうやっているのか分からない』と言うんだ。だって彼は決して人々に圧倒されない。もし僕が彼の立場ならとてもストレスを感じるだろうけど、ラミネはすべてをうまくこなしていて、まったく動じていない。それは彼の素晴らしい資質だ」
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スペインの今後はどうなるのか？
スペインは、間近に迫ったオーストリアとのグループステージ第1戦に向けた戦術準備の最終段階に入っている。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、中盤の布陣とヤマルがフル出場できるかどうかという起用悩みを抱える。チーム一丸となったプレーが、勝ち上がりとワールドカップ制覇の夢を左右する。