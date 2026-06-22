リオネル・メッシはワールドカップの王者だ！ アルゼンチンのレジェンドは、オーストリア戦でのPK失敗を乗り越え、大会通算得点王となった。

ダラスでの歴史的なこの日、メッシはワールドカップ通算最多得点記録を更新した。 39歳の誕生日を目前に控えたアルゼンチン主将は、この試合で2得点を挙げ、通算17ゴールとしてミロスラフ・クローゼの16ゴールを抜き去った。

大会前から好調で、アルジェリア戦ではハットトリックを決めて差を縮めていた。この日の1点で、彼は国際サッカー界で最も権威ある大会の得点王の座を確固たるものにした。