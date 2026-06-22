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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

リオネル・メッシはワールドカップの王者だ！ アルゼンチンのレジェンドは、オーストリア戦でのPK失敗を乗り越え、大会通算得点王となった。

リオネル・メッシ
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リオネル・メッシは月曜日のアルゼンチン対オーストリア戦で得点を挙げ、ワールドカップ通算得点記録を更新。ミロスラフ・クローゼを超え、史上最多得点者となった。

  • メッシは頂点に独り立つ

    ダラスでの歴史的なこの日、メッシはワールドカップ通算最多得点記録を更新した。 39歳の誕生日を目前に控えたアルゼンチン主将は、この試合で2得点を挙げ、通算17ゴールとしてミロスラフ・クローゼの16ゴールを抜き去った。

    大会前から好調で、アルジェリア戦ではハットトリックを決めて差を縮めていた。この日の1点で、彼は国際サッカー界で最も権威ある大会の得点王の座を確固たるものにした。

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    メッシの望まぬ2つの記録

    8度のバロンドール受賞者でも、すべてが順風満帆だったわけではない。当初、記録更新の瞬間はもう少し先になると思われた。VAR判定でアルゼンチンに早期PKが与えられたが、キャプテンは12ヤードのチャンスを活かせず、記録達成を逃した。

    ボールは左ポストの外へ。ヒューストンの観衆は呆然とした。オプタによると、この失敗でメッシはワールドカップ最多PK数7本と最多失敗数3本を同時に記録。完璧だった大会成績に珍しい汚点が残った。


  • ゴール以上のものを追い求めて

    得点記録が注目される中、北米でも新たな偉業を狙うメッシ。オーストリア戦前、彼はワールドカップ通算アシストでマラドーナと並んでいた。

    40歳を目前に控えた今も、アルビセレステへの影響力は健在だ。2014年から続いた記録を塗り替え、同世代との差を広げた。年齢は単なる数字に過ぎない。


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    限りない遺産

    この更新ゴールは彼の代名詞的なフィニッシュで、アルゼンチンサポーターを熱狂させた。2022年ワールドカップ制覇やコパ・アメリカ連覇など輝かしいキャリアにまた新たな1ページが加わり、史上最高の選手論争はほぼ決着した。

    クロゼの16ゴールは不滅とされたが、安定したパフォーマンスでメッシは再び歴史を書き換えた。タイトル防衛を狙うアルゼンチンとともに、この不滅の10番はなおも得点を重ねるだろう。

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