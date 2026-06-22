ダラスでの一戦でメッシがワールドカップ通算17得点をマークし、ミロスラフ・クローゼの記録を塗り替えた。39歳の誕生日を目前に控えたアルゼンチン主将は、この1点で新記録保持者となった。

今大会絶好調のメッシは、アルジェリア戦でハットトリックを達成し記録に王手をかけていた。このゴールで、国際サッカー界最高峰の大会での得点王の座を確固たるものにした。