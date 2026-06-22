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リオネル・メッシはワールドカップの王者だ！ アルゼンチンのアイコンは、オーストリア戦でのPK失敗という不運を振り切り、歴代最多得点者となった。
メッシは頂点に独り立つ
ダラスでの一戦でメッシがワールドカップ通算17得点をマークし、ミロスラフ・クローゼの記録を塗り替えた。39歳の誕生日を目前に控えたアルゼンチン主将は、この1点で新記録保持者となった。
今大会絶好調のメッシは、アルジェリア戦でハットトリックを達成し記録に王手をかけていた。このゴールで、国際サッカー界最高峰の大会での得点王の座を確固たるものにした。
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メッシの望まぬ2つの記録
8度のバロンドール受賞者でも、すべてが順風満帆だったわけではない。当初、記録更新の瞬間はもう少し先になると思われた。VAR判定でアルゼンチンに早期PKが与えられたが、キャプテンは12ヤードのチャンスを活かせず、記録達成を逃した。
ボールは左ポストの外へ。ヒューストンの観衆は呆然とした。オプタによると、この失敗でメッシはワールドカップ史上最多のPK7本と失敗3本を記録した。輝かしい大会記録における数少ない汚点となった。
ゴール以上のものを追い求めて
得点記録が注目される中、北米遠征では別の歴史的偉業も狙う。オーストリア戦前、このベテランはワールドカップ通算アシストでマラドーナと並んでいた。
40歳を目前に控えた今も、アルビセレステへの影響力は健在だ。2014年から続いた記録を塗り替え、同世代との差を広げた。年齢は単なる数字に過ぎない。
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限りない遺産
この記録更新弾は、彼の代名詞であるフィニッシュで、アルゼンチンサポーターを熱狂させた。2022年ワールドカップ制覇やコパ・アメリカ連覇など輝かしいキャリアにまた新たな1ページが刻まれ、史上最高の選手論争はほぼ決着した。
ミロスラフ・クローゼの16ゴールは不滅と思われたが、メッシは安定感で再び歴史を塗り替えた。連覇が期待されるアルゼンチンとともに、この不滅の10番はなおも得点を重ねるだろう。