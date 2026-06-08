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リオネル・メッシはバルセロナ、PSG、ワールドカップ制覇を経て、現在インテル・マイアミでプレー。アルゼンチンの「史上最高の選手」は少なくとも5回自己刷新してきた。
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ウインガーの誕生とグアルディオラの革命
16歳のメッシは、ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトとの親善試合でバルセロナデビューを飾った。右サイドを駆け上がる彼は、未熟ながら爆発的なスピードを持つウイングだった。左足で鋭く内側に切り込む能力は、たちまちロナウジーニョの目に留まった。当時世界最高の選手だったブラジルのレジェンドは、「この若者はいつか自分を越える」と語った。 2005年のジョアン・ガンペール杯でユヴェントス相手に伝説的な活躍を見せると、ファビオ・カペッロはその場で獲得を画策したとされる。
しかし、メッシが成長するにつれ、監督たちはタッチラインに彼を固定するのが勿体ないと感じ始めた。フランク・ライカールトは「メッシがボールに触れる回数が多いほどチームは得をする」と言った。2008年、ペップ・グアルディオラも当初は右サイド起用だったが、守備面の限界を見抜いた。 BBCスポーツの専門家は「グアルディオラがメッシをウイングから外したのは守備面の理由からだった」と分析する。やがてこの采配はサッカーの歴史を変えることとなった。
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「フェイク・ナイン」とレアル・マドリードの崩壊
メッシの戦術的転機は2009年5月2日、サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリード戦だった。グアルディオラはメッシを「フェイク9」として起用し、6-2の勝利をもたらした。 サミュエル・エトオをウイングに回し、メッシには中盤まで下がるよう指示。これによりバルセロナは相手DFに数的不利な状況を作り出した。メッシは2024年、ジャーナリストのフアン・パブロ・ヴァルスキーに「以前は戦術に注意を払っていなかったが、グアルディオラのもとでスペースやボールキープ、試合の仕組みを学んだ」と語っている。
この時期のメッシは相手システムを崩す存在となり、2011～2013年のリーガ69試合で96得点をマーク。ポゼッションの概念を再定義したチームの中心的存在として、4年連続バロンドールに輝いた。 DFは彼について行くとスペースを空け、放置すると危険なパスコースが生まれる。この攻撃的支配の時代、メッシは3年間で2度のチャンピオンズリーグ制覇を達成した。
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エンジンへの移行と「エンガンチェ」の役割
シャビとイニエスタが去り、メッシは再び進化した。彼は得点だけでなく、チームを牽引する原動力となった。 バルセロナでの晩年とパリ・サンジェルマン移籍後、彼は「エンガンチェ（フック）」へと進化。より深い位置に下がり、得点とトップレベルのプレイメイキングを両立させた。2019-20シーズンには25ゴールと驚異の22アシストを記録した。
フランスではその変化がさらに顕著になり、キャリアで初めて1シーズンでアシスト数が得点数を上回った。 アルゼンチンのアナリストは彼を「イニエスタになった得点王」と評した。攻撃の仕上げ役から試合のリズムを支配する選手へ、見事に進化したのだ。若き日のスピードは衰え始めていたが、試合を読む頭脳は常に相手より3歩先を行っていた。
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キャプテンの解放とワールドカップの絶頂期
クラブでの成長と並行し、アルゼンチン代表のリーダーとしてのメッシも変貌を遂げていた。3年連続決勝敗退などの苦い経験の後、2016年に一時引退した彼は、復帰後に別人のように変わった。かつて静かだった天才は、審判にも物怖じせず、情熱的な言葉でチームメイトを鼓舞する闘志あふれるキャプテンとなった。 「2021年のコパ・アメリカが転機だった」。そして2022年のワールドカップでは、過去のすべてを融合した究極の選手へと昇華していた。
カタールでは、2009年のウインガーがジョスコ・グヴァルディオルを華麗に抜き、オランダ戦では司令塔としてナウエル・モリーナに決定的なパスを供給した。2023年、メッシはジネディーヌ・ジダンに「サッカーは大きく変わった」と語った。 「プレースタイルもシステムも、今はもっと戦術的でフィジカル重視。昔はスペースがあった」と語る。 インテル・マイアミで「歩く」マエストロと呼ばれる彼は、エネルギーを温存し、決定的な一撃を放つ。 幼少期のアイドル、パブロ・アイマールは言う。「最後のメッシは常に最高のメッシだ」。
最後の舞いを世界舞台で披露する日が近づく今も、彼は試合の流れに合わせて別人のように変わる。BBCのギレム・バラゲは「メッシは少なくとも5回再発明してきた」と指摘する。そして、まだ最後の変身を隠しているかもしれない。