メッシの戦術的転機は2009年5月2日、サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリード戦だった。グアルディオラはメッシを「フェイク9」として起用し、6-2の勝利をもたらした。 サミュエル・エトオをウイングに回し、メッシには中盤まで下がるよう指示。これによりバルセロナは相手DFに数的不利な状況を作り出した。メッシは2024年、ジャーナリストのフアン・パブロ・ヴァルスキーに「以前は戦術に注意を払っていなかったが、グアルディオラのもとでスペースやボールキープ、試合の仕組みを学んだ」と語っている。

この時期のメッシは相手システムを崩す存在となり、2011～2013年のリーガ69試合で96得点をマーク。ポゼッションの概念を再定義したチームの中心的存在として、4年連続バロンドールに輝いた。 DFは彼について行くとスペースを空け、放置すると危険なパスコースが生まれる。この攻撃的支配の時代、メッシは3年間で2度のチャンピオンズリーグ制覇を達成した。